¿Quién es Dayanna Párraga?, ¡La nueva reina de Manabí que ganó dos coronas en menos de un mes!

Emocionada, feliz, satisfecha y orgullosa por haber dado lo mejor de mi, hoy quiero agradecer a Dios porque tengo la certeza de que me acompaña en cada paso que doy, a mi familia que es mi principal apoyo, a todo mi equipo de trabajo por haber aportado en cada etapa de este concurso con lo que mejor hace cada uno, haciendo de mi una mejor persona, profesional, candidata y ahora ¡Reina! A cada ciudadano que me alentó y que me dio la confianza para creer en mi, al personal de cada lugar donde nos atendieron y supieron dejar en mi una huella imborrable que me hacía soñar con la idea de servir y así devolver un poco esas atenciones. Ese sueño se hizo realidad la noche de ayer y mientras dure, tengan la seguridad de que trabajaré por alcanzar las metas propuestas para mi como reina de Portoviejo y ahora de Manabí Maquillaje : @edwinfarfanvaldez, @marthamelomakeup, @janiasolorzano_jsc • Peinados : @freddy_mera_estudios y @peluqueria.lapelu • Vestidos : @rimasadar y @pasarela_by_liss • Oratoria y dicción : Gustavo Escobar y @velez_maquilon • Pasarela: @velez_maquilon , @vmmodelsoficial Preparación Física : @humanfithouse.ec @manuelmlo • • Mi equipo de Gestión. @ab.klery_rivas @lauro_meza @auralopez04 @magdizambrano @janiasolorzano_jsc @manuelmlo @ab.garyz.garces GRACIAS TOTALES !!! ✨🤗❤️