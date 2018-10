¿Adicta a los retoques? Kylie Jenner retoca nuevamente su rostro

Kylie Jenner, menor del clan Kardashians-Jenner y creadora de Kylie Cosmetics, no cesa en su obsesión por retocar su cuerpo para tener una figura perfecta. La modelo se inyectó los labios nuevamente, luego de haber pasado tres meses sin relleno en ellos.

La modelo y empresaria colocó relleno en sus labios por primera vez cuando tenía la edad de 15 años, y confiesa haberlo hecho tras sentirse insegura.

La menor de las Jenner lo confesó en The Life of Kylie: “Tenía 15 y estaba insegura sobre mis labios, tengo labios realmente pequeños. En uno de mis primeros besos un chico me dijo: ‘No pensaba que ibas a besar bien, porque tienes labios tan pequeños’. Me tomé eso muy mal. Cuando un chico que te gusta dice eso, no sé… Me afectó mucho”.

A lo que agregó: “No me sentía deseada o bonita, de verdad quería labios más grandes. Me delineaba los labios para crear la ilusión de que eran más grandes. Finalmente, me dije: ‘Este delineador no es suficiente (…) así que me los retocaré”.

A inicios de año, Kylie Jenner, confirmó que no se realizaría otro procedimiento cosmético. Pero, la menor de las Jenner no se pudo rehusar a este tipo de técnica.

Esta semana, la protagonista de The Life of Kylie, relleno una vez más sus labios para tener un aspecto más provocativo y sensual; en su cuenta de instagram publicó stories, y un selfie donde agradeció a Pawnta Cosmetic Dermatology of Beverly Hills por haber asistido a un retoque de labios.

En Instagram las imágenes causaron furor. Algunos comentarios fueron positivos y otros la criticaron por su adicción a las cirugías.

“Estas irreconocible (…) tantos retoques te han alejado de tu hermosa cara cuando eras una adolescente. No eres ni la sombra de tu imagen de hace 10 años (…) eres puro látex”, dijo una de sus seguidores en la red social.

Te recomendamos en video: