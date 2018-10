Claudia Schmidt recibe ola de críticas tras polémica con Kenita Larraín

El libro biográfico de Kenita Larraín, "Rubia de ojos celestes", escrito por Sergio Marabolí, fue tema de conversación en el programa Intrusos de La Red. Allí, la panelista Claudia Schmidt comentó la modelo había tenido un romance con Pelé.

"Yo lo que sé es que María Eugenia Larraín conoció al señor Pelé en el Hotel Hyatt. No me pregunten si eso prosperó o no prosperó. Yo sé que María Eugenia tiene mucho para contarnos", dijo en la ocasión.

Sin embargo, sus palabras fueron desmentidas inmediatamente por la modelo, quien le respondió a través de Twitter.

Que lastima @cschmitd que me ha costado tantos años poder exteriozar momentos dolorosos que vivi en el pasado y justo cuando lo hago… personas como usted, tratan de denigrarme con mentiras y calumnias… te aclaro Claudia, JAMAS he visto en persona a Pelé… @intrusoslared — Eugenia Larrain (@kenitabo) 15 de octubre de 2018

Eso sí, el tema no quedó ahí, pues este martes, Claudia Schmidt le respondió en el programa. "Yo también a veces no me acuerdo de las cosas o de personas que conozco. Entonces puedo comprender que María Eugenia se haya olvidado, porque esto fue antes de Zamorano, del Chino Ríos, de Felipe, de Pepito y Zultanito", explicó.

"Quizás tendré que esperar 10 años más para que ella asuma que una vez lo vio y que se le había olvidado, como lo ha hecho con todas sus historias", agregó.

Pero a quienes no les cayó nada bien fue a los televidentes, quienes lanzaron una ola de críticas a la panelista del programa.

Estas fueron algunas de las reacciones:

Apaguenle el micrófono a claudia q se hiperventiló! #OJOCONINTRUSOS — G u. d Я o m e r i g e 🌸 (@La_Dromerige) 16 de octubre de 2018

Como puede aceptar que Claudia hable tanta mugre de otra mujer ??? Kenita debería querellarse… #OJOCONINTRUSOS — Rosbita Garrido (@RosbitaGarrido) 16 de octubre de 2018

Una vergüenza permitan que Claudia trate así a una mujer, se le nota su envidia y rabia contra kenita #OJOCONINTRUSOS — PameCox (@pamecox64) 16 de octubre de 2018

Creo q a Claudia le da envidia kenita jajajaja los ex de kenita, Luis Miguel, Felipe , Carlos moya …etc . Y claudia … El chispa jajaja …creo q no se compara jajaja #OJOCONINTRUSOS — dany (@ladanym) 16 de octubre de 2018

