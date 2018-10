¡Bebé en camino! Para estos 3 signos, la dulce espera inicia en octubre

Las posibilidades de un embarazo se incrementan notablemente para los signos de Piscis, Géminis y Sagitario. Puede que haya sido planificado, como quizás sea una sorpresa. Sin embargo, los astros hablan y afirman que la dulce espera comienza en los últimos 10 días de octubre.

Piscis

Lo que tanto anhelabas por fin se cumple: quedarás embarazada. Pese a que era parte de tus planes, la sorpresa te impactará por unos minutos. Comienza a chequear tu economía y haz las compras pertinentes, siempre te ha gustado adelantarte a los hechos y esta no será la excepción. ¿Tienes pareja? Entonces la noticia se convertirá en un anillo de compromisos. ¡Felicidades, Piscis!

Géminis

No tenías ni idea de que sucedería, por lo que al principio te consumirá el miedo. Pero no te preocupes, Géminis, con el pasar de los días, gracias al apoyo de tus allegados, tu embarazo será más llevadero. No descuides tu salud y atiende al médico, hay algunos chequeos que debes realizarte. Una persona que no imaginabas, será un gran aliado en estos 9 meses.

Sagitario

¿Ya te hiciste la prueba de embarazo? No esperes más, los signos no mienten. Esa fatiga repentina de tus últimos días no es la comida. Tu dulce espera no estaba del todo planificada, pero junto a tu pareja ya vislumbraban la idea de ser padres. No te desboques en dar la noticia, espera un poco para organizarte, sobre todo en tu ámbito familiar y tu entorno laboral.

