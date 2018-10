¡Alerta! Pueden robar la clave de tu correo solo con tener tu Whatsapp

Muchas personas tienden a intercambiar su teléfono de Whatsapp como una dinámica social ya tradicional, suele ser el chat convencional por el que muchos conversan a diario y desde donde empiezan incluso relaciones románticas. Lo cierto es que el popular chat presenta mil y un maneras de ser quebrantable al punto de exponer tu privacidad e incluso puede llegar a ser la vía perfecta para hackear tu teléfono para tener acceso a tus datos privados como claves de correo y redes sociales.

Se trata de un mensaje de que llega a una venta de conversación anónima, en el mensaje se te dice que deben verificar tu teléfono para poder seguir usando Whatsapp, además se te indica que debes ingresar en un link para poder continuar usando el servicio, al hacer click, de manera involuntaria autorizas que se revelen los accesos a tu teléfono que incluyen clave de bloqueo, claves de redes sociales y hasta las claves de correo, toda la información es duplicada y robada, al punto de que tu teléfono te saca de tu sesión y no puedes volver a usarlo.

No has perdido tu móvil 📱 pero…

1º) #WhatsApp te envía un #SMS con un código que no has pedido

2º) El listillo de turno te pide que se lo reenvíes

¡NI CASO! Los malvados quieren robarte tu cuenta#nopiques pic.twitter.com/T3JMGZ5xCx

— Policía Nacional (@policia) October 4, 2018