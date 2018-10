¡Escándalo! Luli comparte accidentalmente video íntimo junto a Rodrigo Rocco

Un nuevo escándalo remece a farandulandia y esta vez la protagonista es nada menos que Nicole "Luli" Moreno, quien compartió por error un video íntimo en el que aparece junto a su pareja Rodrigo Rocco.

Según comentaron en Intrusos de La Red, la modelo habría publicado accidentalmente el video en su cuenta de Instagram. En él, aseguran que se ve al instructor de zumba realizando actividades sexuales con la rubia.

"Rocco está masturbando a Luli. Esto es lo que se ve", dijo Claudia Schmidt durante el programa, añadiendo que "a mí no me provocó absolutamente nada. De sensual no tiene nada, lo encuentro horrible este error".

Video íntimo de Luli y Rodrigo Rocco - Captura

Por su parte, Michael Roldán explicó que "en primer plano se ve la cara de Rocco. En ningún momento se ve la parte del cuerpo de Nicole".

Sin embargo, la situación le pareció un poco sospechosa a la panelista Catalina Pulido, quien no cree haya sido accidental. "Yo creo que fue un poco intencional", dijo, añadiendo que pudo tratarse de una estrategia para evitar los rumores de quiebre o alejar a las exes de Rodrigo Rocco.

Cabe mencionar que el video ya fue removido de la red social, en donde permaneció sólo unos minutos.

Recordemos que hace unos meses, la pareja había terminado su relación, en medio de acusaciones de infidelidad. Sin embargo, se reconciliaron un tiempo después e incluso se fueron de viaje juntos.

Te recomendamos: