Consumir café sin azúcar es beneficioso para la salud

Tu fiel compañera todas las mañanas, el café, además de ser adictivo, tradicional y sabroso, es excelente para la salud. Según investigaciones del NCO-Insitituto Nacional del Cáncer de EEUU, entre más tazas de café, más son las posibilidades de reducir la mortalidad en enfermedades cardiovasculares.

A pesar de lo que diariamente escuchamos sobre las consecuencias del café, todo esos mitos se derrumban con este estudio. Sin embargo, la investigación se refiere al café puro y duro sin azúcar.

La presente indagación la encabezó la Dr. Erika Loftfield, publicado por el 'Journal of the American Medical Association' y la conclusión del estudio determinó que las personas que menos café ingerían tenían una mayor mortalidad en casi todos los casos.

Los datos son tan poderosos que muchas personas especularon que el estudio fue financiado por los mayores exportadores de café del mundo y los propios fabricantes y distribuidores,

Sin embargo, los científicos señalaron la investigación está financiado íntegramente con dinero público de instituciones de Reino Unido, Gales y EEUU.

Antecedentes

La revista británica 'British Medical Journal' ya había indicado los beneficios para la salud: "El café es una mezcla compleja de más de 1.000 compuestos bioactivos, algunos con efectos antioxidantes, antiinflamatorios, antifibróticos o anticancerígenos potencialmente terapéuticos, que brindan datos muy plausibles para futuras investigaciones. Los compuestos activos clave incluyen cafeína, ácidos clorogénicos y los diterpenos, cafestol y kahweol".

Las sustancias que componen el café como los polifenoles han estado desde hace unos años bajo la lupa de los especialistas en varios estudios para desentrañar por qué es una bebida muy saludable

Observaciones de la investigación

En el experimente el 22% de los participantes no consumían café, se trataba de un estudio observacional, no basado en un grupo de control, que es el mecanismo más eficaz para medir variaciones, especialmente con grandes muestras. Es por ello que los propios autores remaron que aunque el número de participantes es elevado -cerca de medio millón-, se trata de datos obtenidos por observación, no por intervención directa.

"Hubo evidencia de una asociación entre el consumo de tres a cuatro tazas al día frente a ninguna, que indican una mayor reducción del riesgo para todas las causas de mortalidad". Señala el estudio de 'British Medical Journal'.

La investigación coloca sobre la mesa nuevamente el debate acerca de los beneficios del café como bebida matutina en los hogares.

