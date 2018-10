¡De revelación! Así será la tercera semana de octubre para 5 signos del zodiaco

En esta semana del 15 al 21 de octubre habrá grandes sorpresas para los signos de Aries, Capricornio, Virgo, Libra y Tauro. Tanto en el plano laboral como en el amor de pareja, el horóscopo habla de forma contundente a estos cinco signos del zodiaco. Atentos al mensaje de los astros.

Aries (Fuego / 21 de marzo – 20 de abril)

No descuides tu teléfono ni un momento en los primeros días de esta semana, pues recibirás esa llamada que tanto esperas para iniciar un nuevo trabajo. Debes ser más positivo, Aries, ve sacando tus camisas y asegúrate de que estén en condiciones óptimas. En cuestiones de salud te sentirás pleno, sin embargo, cuídate de catarros o golpes inesperados. En asuntos del amor, planifica una velada con tu pareja para miércoles o jueves. No esperes al fin de semana, sorprende. Los solteros recibirán una invitación a la que no podrán negarse.

Mensaje de los astros: Chequea el privado de tus redes sociales

Capricornio (Tierra / 21 de diciembre – 19 de enero)

Te dejas agobiar por las preocupaciones diarias, pero es momento de cambiar. Capricornio, ten en cuenta que la salud va ligada a las emociones, por lo que dedicarás esta semana a tu bienestar. Un amigo que hace meses no veías se verá interesado en ti y vivirán horas de diversión. Cuidado con enamorarte tan rápidamente, todo a su debido tiempo. La rutina laboral te agota, pero si demuestras proactividad, te podrías dedicar a nuevas funciones en tu oficina.

Mensaje de los astros: Una reunión lo cambiará todo

Virgo (Tierra / 22 de agoto – 21 de septiembre)

¿Tienes listas las maletas? Porque te vas de viaje. Será una semana repleta de reuniones para nuevos proyectos y excelente remuneración económica. Pero enfócate, Virgo, en ocasiones te entretienes más de la cuenta y solo terminas cansado. Vigila tus horas de sueño para mantenerte saludable y activo. En el amor de pareja todo se encuentra estable, la comunicación fluye con normalidad y cariño. Te preocupas demasiado por el dinero, pero cuando llega no le rindes el tributo que merece, lo gastas en un abrir y cerrar de ojos.

Mensaje de los astros: Organiza urgentemente tu economía.

Libra (Aire / 22 de septiembre – 23 de octubre)

Conocerás a una persona que te guiará a nuevos horizontes en tus asuntos de trabajo. No te pongas límites, ya que probablemente tomarás decisiones de mudarte a un nuevo país. Un familiar cercano requiere tu apoyo en la salud, no lo descuides. Estás teniendo muchos desacuerdos con tu pareja y ambos pensarán en darse un tiempo, pero eso solo creará distancia. Con comunicación y recordando motivos que los unieron, saldrán adelante.

Mensaje de los astros: Conserva y cuida a quien amas

Tauro (Tierra / 21 de abril – 20 de mayo)

¡Cama caliente! Los nacidos bajo el signo de Tauro vivirán una semana de octubre llena de pasiones en el plano afectivo. Si tienes pareja, el vínculo pasará a nuevos niveles. Los solteros tendrán días pícaros y seductores. Ten paciencia en la oficina, hay personas dedicadas a entorpecer el éxito de los demás, pero tú tienes las herramientas para manejarlo inteligentemente. Tu salud está perfecta, solo cuida tu estómago de ciertas comidas. En la economía revisa tus cuentas, hay un dinero que no esperabas.

Mensaje de los astros: La fertilidad se manifiesta, tómalo en cuenta

