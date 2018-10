Horóscopo de hoy: domingo 14 de octubre

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Después de sumergirte profundamente en tus emociones, estás lista para deshacerte de la melancolía y volver al mundo real. Este es el día perfecto para un viaje de un día o cualquier actividad que te permita un cambio de escenario y la oportunidad de pasar un buen rato. Vuelve tu sentido de optimismo.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Es posible que ahora tengas ganas de intimidad, lo que hace que hoy sea el momento perfecto para acurrucarse y pasar un momento agradable con tu pareja. Si eres soltera, es posible que tengas claridad sobre los desafíos que puedes enfrentar en tu vida amorosa. Libera el pasado. Abraza tus defectos y verás cómo llegará lo que te haga feliz.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es posible que tu pareja o alguien cercano a ti esté solicitando tu amor y apoyo hoy así que dale la mano. Aunque recuerda que la calle va en ambos sentidos por ello, no temas pedir también un poco de ayuda o amor. Nutre tus relaciones.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Todo es trabajo y muy poco juego hoy, lo que significa que tendrás que asegurarte de cuidarte bien para poder estar al día con todo lo que se te presente. Mientras tanto, si descubres que no te sientes tan satisfecha como deberías en tu vida diaria, sal de tu zona de confort.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Estás de humor para un poco de diversión y romance ahora y parece que el cosmos está más que feliz de alimentar el deseo que tienes. Si buscas conocer a alguien nuevo, es un buen momento para salir y hacer cosas que disfrutes, ya que la alegría es una fuerza atractiva. Nutre tu energía creativa también.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Ahora se trata de tu hogar y tu vida familiar y es posible que necesites estar en casa o con las personas que amas. Si has estado corriendo en vacío, el tiempo que pasas en casa podría ser una fuente de descanso y comodidad. ¿Te sientes nostálgica? Pasa algún tiempo con tus buenos recuerdos.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Es posible que te sientas muy sensible a las personas y la energía que te rodea hoy en día, lo que significa que debes tener un cuidado especial con el tipo de medios, música o información que consumes. Mira las cosas que mejoran tu estado de ánimo y te inspiran. Los amigos o hermanos pueden ser útiles.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Es posible que tengas ganas de gastar algo de dinero hoy y lo más probable es que sea algo que te brinde algo de comodidad. Aunque solo asegúrate de no enfocar demasiada energía en pensar en lo que tienes o no tienes. Las cosas materiales no te definen. Solo tú puedes definirte.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Puede que te sientas más optimista hoy, lo cual es algo bueno. Aunque en general, recuerda que no debes descuidar tus necesidades cuando se trata de tu bienestar. No tengas miedo de decir lo que piensas o lo que necesitas para que pueda obtenerlo. Ábrete a ti misma.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Es hora de devolver las cosas un poco a su lugar. Si te sientes lenta y somnolienta hoy, entonces es una buena señal de que necesitas relajarte. De hecho, deberías estar deseando en tu cama ahora mismo. Mientras tanto, cuida tus necesidades emocionales también. Mira algo que llene tu alma.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Hoy se trata de tu comunidad y red hoy, ya que se te alienta a salir y fluir. Las conexiones y conversaciones con otros pueden ser el combustible que necesitas ahora. Al mismo tiempo, hacer algo en nombre de aquellos que pueden ser menos afortunados también será una recompensa.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Es posible que te sientas más confiada con respecto a tu carrera y tu futuro de lo que puedes tener en un tiempo. Para mantener tu confianza, asegúrate de no pasar demasiado tiempo tratando de compararte con lo que otros están haciendo. Este es el momento de profundizar y creer en ti.

