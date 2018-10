Ésta es la dura verdad que deberás enfrentar este fin de semana según tu signo del zodiaco

Los astros son los responsables de gran parte de tu personalidad y aunque no lo creas, influyen en tus acciones y la forma en la que otros te perciben. Por eso, es momento de que tu signo del zodiaco lea unas cuantas verdades que lo harán ser mejor persona.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Cuanto más te quejes, menos se arreglarán las cosas. Si estás constantemente culpándote a ti misma por cambiarte y poner excusas lamentables, no estás creciendo. No puedes estar bien todo el tiempo. Esa es la forma en que funciona el universo, por desgracia. Entonces, en lugar de quejarte de esas cosas con las que no estás contento, cámbialas.

Tauro (20 de abril al 21 de mayo)

El compromiso es mucho más satisfactorio que siempre tener la razón. No siempre vas a ser considerada la mejor en todo. Y con toda honestidad, ¿a quién le importa? Quieres ser etiquetada como el ganador en cada situación que enfrentas en tu vida. Y cuando sientes que ese título está siendo reclamado por otra persona, te desvaneces. El orgullo no es un buen aspecto para ti. Si abandonas algo de ese orgullo, encontrarás que ganar proviene de un sentimiento interno, no solo de un premio o trofeo. Siempre serás una ganadora si te permites ser humilde.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Ser tan cambiante no es tan bueno como crees. No tomarán nada de lo que digas literalmente, porque has ido en contra de tu propia palabra demasiadas veces. Tu mente cambia constantemente, lo cual está bien, Géminis. Pero, no mastiques más de lo que puedes tragar. Si quieres que la gente confíe en ti, sé una persona confiable. Hazte presente y no mientas o excusas de por qué no puedes cumplir tu propia palabra.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

El hecho de que las cosas no vayan a tu manera, no significa que el resto del mundo se detendrá por ese dolor. Si arremetes contra las personas que te aman más mientras estás molesto, es probable que no se queden con las veces que las necesites a tu lado. No puedes arrastrar a todos los demás con tu mal humor. Si vas a ser miserable, no difundas esa negatividad. Eso no se propaga como un incendio forestal, y no es justo para nadie más. Puedes dejar pasar un mal humor sin infectar a todos los demás con esa plaga.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Una vez más, Leo, no no todo se trata de ti. Es probable que hayas escuchado esta frase antes, más veces de las que quieres admitir. Deja de ser tan egoísta. No eres lo mejor para caminar por el planeta, odia decírtelo. No puedes ser el centro de atención en cada escenario. Debes permitirte tomar el asiento trasero en ciertas situaciones, por más difícil que sea. Todavía puedes ser un líder nato y dejar que tu ego se vaya en ese momento. Hay algo así como un médium feliz, Leo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

No eres perfecta, de ninguna manera. Tu idea de perfeccionismo te ha hecho ser muy dura contigo misma a veces. Has pasado mucho tiempo tratando de hacer que algo sea perfecto, incluyéndote a ti misma cuando realmente, la perfección no existe. Nunca, nunca serás una versión perfecta de o que la sociedad espera, así que acepta eso y trabaja para ser tu mejor versión desde el interior.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Si no puedes tomar una decisión sobre algo o alguien en tu vida, no permitas que tu mente contradictoria envenene a las personas que te rodean. Mantienes a la gente colgando de una cuerda. Los apartarás solo para volver a jalarlos. Es un juego constante y tu mente nunca está realmente decidida. Es casi como si constantemente estuvieras buscando la mejor opción posible. Cultiva lo que tienes delante de ti ahora mismo, Libra. Deja de pensar que la hierba siempre va a ser más verde en el otro lado porque encontrarás que la hierba será más verde donde elijas regarla.

Escorpión (23 de octubre al 22 de noviembre)

Si no puedes perdonar, nunca podrás olvidar. Esto incluye tu propio yo, Escorpio. No puedes aferrarte a todo lo que alguien hace. (De nuevo, incluyéndote a ti mismo) El mundo entero no está tratando de atraparte, Escorpio. Por mucho que afirmes que es. Deja de castigar a las personas por lo que dijeron o hicieron en el pasado. El pasado se ha ido, y si no eliges dejar de lado los sentimientos del pasado, ahí es donde continuarás viviendo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Si sigues dando por sentado a la gente, no van a quedarse mucho tiempo. No puedes tratar a las personas de cierta manera y esperar que siempre estén ahí para ti. Incluso si no te das cuenta, alejas a las personas que más te importan y las tratas como si no te importara. Cultiva las relaciones que son importantes para ti. Asegúrate de que tus seres queridos sepan que son amados por ti, porque un día podrías despertar y darte cuenta de que ya no están ahí.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Es genial que te guste trabajar duro por lo que tienes. Trabajar duro es una gran cualidad en la vida, pero a veces lo llevas demasiado lejos para tu propio bien. Todavía puedes trabajar duro y cometer errores. No es necesario que te castigues por esos errores, tampoco. No vas a pegar un jonrón en cada entrada de tu vida. A veces saldrás y otras caminarás por las bases. Es el equilibrio del universo.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Tu mentalidad de "todo o nada" te llevará a algún problema serio algún día, Acuario. Tu intensa personalidad puede llevarte por el camino equivocado a veces, tanto como pretendes que no lo haces. Antes de meterse en algo que está muy por encima de su cabeza. A veces está bien vivir en el área gris en lugar de ajustarse a negro o blanco. A veces, la zona gris es donde realmente te encuentras.

Piscis (Del 19 de febrero al 20 de marzo)

Supéralo, Piscis. Te aferra al resentimiento y a las cosas que la gente dice que están destinadas a ser suyas para siempre. Abandona los rencores y deja de permitir que otras personas gobiernen tu mente. Dejas que las cosas que la gente dice te afecten con demasiada facilidad, y eso se debe a que eres extremadamente sensible. Nada está mal con eso, Piscis. Pero si sigues permitiendo que tu sensibilidad se lleve lo mejor de ti, nunca serás feliz contigo misma.

