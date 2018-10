Las graciosas caras de la Princesa Charlotte que hicieron delirar a los paparazzis en la Boda de la Princesa Eugenia

Fue el pasado 12 de octubre de 2018 que el mundo vio de nuevo una boda real en menos de un año. Se trataba del matrimonio eclesiástico de la Princesa Eugenia con Jack Brooksbank desde el Castillo de Windsor. El evento sirvió para convocar a todos los miembros de las casas reales europeas más importantes de Europa. Entre los miembros más especiales se encontraban sin duda los niños de la realeza.

In photos: Princess Charlotte shows off her royal waves as a bridesmaid for the #RoyalWedding pic.twitter.com/9xSLghDqVG

Entre el cortejo infantil como siempre resaltaba la pequeña hija de William y Kate, la Princesa Charlotte, parte del cortejo de los novios que como siempre fue tema de seguimiento para los paparazzis. Tanto en su llegada como en su momento con el cortejo, cautivó a todos, pues siempre se ha caracterizado por ser una niña muy ocurrente y cómica, esta boda no fue la excepción.

Princess Charlotte is over this wedding business. She is now charging 3 cookies an hour for the next wedding (Uncle James come through)😂 pic.twitter.com/P9vIIzYKhd

— Tea Time With The Cambridges (@TeaCambridges) October 12, 2018