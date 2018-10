Esto es lo mejor que puedes hacer tras una ruptura amorosa, según tu signo del zodiaco

Tu signo del zodiaco influye en muchos aspectos diferentes de su vida, personalidad y procesos emocionales. Al comprender cómo se comporta, podrás obtener una idea de cómo lidiar con el desamor.

Algunas señales están basadas en la acción, anhelan el movimiento hacia adelante y tienen la energía que necesitan para quemar. Otros son más intelectuales y emocionalmente sensibles, y tratan con sus corazones magullados internamente. Si bien pasar por una ruptura puede hacer que te sienta débil, triste y totalmente inseguro de que debes hacer con tu vida, considera el hecho de que cualquier cambio o transformación te brinda la oportunidad de crecer, cambiar y fortalecerte.

ACUARIO (ENERO 20 – FEB.18)

Acuario es intelectual, juguetón y a veces distante, por lo que durante una ruptura pueden mostrarse como personas frías y no afectadas. En realidad, Acuario valora profundamente la conexión y la armonía en sus relaciones. Procesan una ruptura al analizar los fracasos y los éxitos así que se centrará en el panorama general, en lugar de centrarse en su propia experiencia personal. Es por eso que podrían beneficiarse de una actividad que los conecta con su propio cuerpo y mundo, como un masaje. Un poco de tiempo a solas les ayudará a entrar en contacto con sus sentimientos y podrían resolver algunas emociones ocultas, mientras que también será bueno un masaje para liberar la tensión muscular.

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis es intuitivo, creativo y sabio. Les encanta vivir en su imaginación y en los mejores escenarios. A veces pueden ser ciegos a la realidad de sus relaciones, no reconociendo cómo son las cosas, sino enfocándose en cómo podrían ser las cosas grandes. Es por eso que a veces las rupturas ocurren de manera lenta y vaga, ya que Piscis prefiere alejarse de las relaciones en lugar de establecer límites sólidos. No aman los finales concluyentes, y preferirían vivir en un mundo de "Vamos a tomar un descanso" en lugar de "Se acabó". Piscis toma muchas decisiones basadas en su instinto e intuición, por lo que después de la ruptura, Piscis necesita volver a conectarse con esa parte de sí mismos. Están muy guiados por sus sueños, por lo que deben tomar una siesta. Sí, Piscis debería acurrucarse en la cama o en el sofá y quedarse a la deriva, dando a su cuerpo y corazón una recarga muy necesaria.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril)

Los Aries son conocidos por su ambición, naturaleza competitiva y temperamento explosivo, por lo que las rupturas son importantes para ellos. Aries trata las citas y la ruptura como si fueran deportes, y siempre quieren ganar. Después de la ruptura, Aries tendrá mucha energía para quemar, especialmente si fueron los que fueron abandonados. Una gran actividad para Aries mientras se trata de una ruptura sería algo feroz y competitivo, como una clase de boxeo. Hay un elemento de gran fuerza en este ejercicio, que permitirá a Aries liberar algo de angustia acumulada.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tauro es un signo de la Tierra y está profundamente arraigado en la rutina y el horario, y detestan el cambio. Una ruptura sacude a este signo profundamente, dejándolos sin amarras y con ansias de estabilidad. Después de la ruptura, Tauro debería inscribirse en una clase (cerámica, lenguaje, pintura o cualquier otra cosa que haga flotar su bote) que les proporcionará una nueva estructura. Registrarse en una clase durante varias semanas será una adición satisfactoria a su calendario, les dará un lugar para un determinado momento y establecerá una nueva habilidad para dominar. La naturaleza emocional y sensible de Tauro será agradablemente apaciguada (y quizás distraída) por el desafío de aprender algo nuevo.

GEMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio)

Géminis es indeciso, emocional y súper comunicativo, por lo que después de la ruptura, se reirán, llorarán y hablarán sin parar todo el tiempo. La expresión es muy importante para Géminis y cuando se sienten emocionalmente sensibles, pueden comunicarse demasiado y gastar toda su energía en formas menos productivas. Géminis debería respirar, sentarse tranquilamente y meditar. Incluso si Gemini no sabe cómo meditar, créeme, hay una aplicación para eso. Si bien Géminis podría sentirse tentado a ir a la noche de las damas y a aislarse de su ex, una actividad de apoyo como la meditación permitirá que Géminis descanse, se reagrupe y recupere su enfoque.

CANCER (del 21 de junio al 22 de julio)

Cáncer es sensible, emocional y se puede herir fácilmente, por lo que generalmente protegen su interior blando con un exterior firme y duro. Cuando dejan entrar a alguien, realmente lo dicen de verdad, así que las rupturas son devastadoras para ellos. Este signo a menudo reacciona a las rupturas estableciendo límites estrictos, eliminando todo contacto con su ex y respetando las "reglas" para protegerse. Pero como son sensibles y sociales, el cáncer necesita estar cerca de sus amigos. Después de la ruptura, Cáncer debe organizar una fiesta de pijamas con sus mejores amigos y disfrutar del sistema de apoyo de sus amigos, que pueden ayudarlo a curarse con su amor incondicional (y quizá incluir un poco de vino no es mala idea).

LEO (23 DE JULIO – 22 DE AGOSTO)

Leo es orgulloso, apasionado y confiado, por lo que cuando termina una relación, a menudo los verás nuevamente al acecho en muy poco tiempo. Si este signo es abandonado, su reacción suele ser una sorpresa y una completa ofensa de que alguien no quiera estar con ellos. Se sienten profundamente heridos, perdidos y heridos, y pueden sufrir por un amor perdido de una manera muy dramática y pública. Leo podría tener la necesidad de organizar una gran cena con todos los detalles de su separación, pero lo que Leo podría considerar hacerlo es poner eso en un diario. Al escribir un diario, Leo estará seguro en la privacidad de su propia mente y palabras, y sin una audiencia, podría comunicarse y procesar algunos sentimientos genuinos.

VIRGO (23 DE AGOSTO – 22 DE SEPTIEMBRE)

Virgo es analítico, está obsesionado con la perfección y es preciso en su comunicación, por lo que le encanta analizar su relación y ruptura una y otra vez. Este signo también puede ser reacio a los conflictos, por lo que existe la posibilidad de que no puedan compartir sus verdaderos sentimientos con su ex, en lugar de eso, probablemente lo hagan durante sus conversaciones de ruptura. Después de la ruptura, Virgo debería considerar salir con alguien a quien no puedan convencer de que su ex tuvo la culpa … ¡un animal! Virgo necesita pasear a un perro, o abrazar a un gato, y relajarse con la energía animal simple de estar rodeado de una criatura esponjosa que no puede responderte y francamente, no le importa quién estaba equivocado o quién tenía la razón.

LIBRA (SEPT. 23 – OCT. 22)

Los Libra aman el compañerismo, el romance y la paz. Después de todo, Libra está representada por las escalas, que son un símbolo de armonía y equilibrio. Este signo es más feliz cuando son parte de un par, por lo que las rupturas pueden ser discordantes y desconcertantes para ellos. Por lo general, Libra saltará directamente a otra relación, lo que los reconforta y parece restablecer casi el equilibrio del universo. En lugar de encontrar de inmediato un nuevo amor, Libra debería salir al mundo, estar rodeado de personas y ser voluntario. Este signo puede inclinarse hacia ser un poco egocéntrico, por lo que ayudar a otros en realidad los hará sentir realmente bien, lo que les hará sentir más dolor de cabeza. Libra también se preocupa profundamente por lo que la gente piensa sobre ellos, por lo que obtener algunos puntos de altruismo público será una ventaja.

ESCORPION (OCT. 23 – NOV. 21)

Escorpio es intenso, profundamente emocional y muy orgulloso, y les cuesta mucho dejar ir a las personas, las cosas y las relaciones. Incluso si inician una ruptura, generalmente se sentirán perjudicados de alguna manera y tenderán a obsesionarse con ella. Escorpio fingirá que todo está bien, mientras que en privado repite argumentos pasados ​​en un bucle en su mente. En lugar de estofarse y obsesionarse con su separación, Scorpio necesita vivir el momento y simplemente jugar. Escorpio podrá sanar si se distrae cuidando a sus sobrinos o primos pequeños después de la ruptura, porque los niños se preocupan por vivir el momento y harán que se olvide del estrés. Un escorpión desconsolado podría encontrar algo de alivio cuidando a un pequeño humano durante unas horas y reír de cualquier bobería.

SAGITARIO (NOVIEMBRE 22 – DICIEMBRE 21)

Sagitario tiene que ver con la libertad, la aventura y la búsqueda del conocimiento. Su deseo de descubrir nuevos horizontes, conocer gente nueva y probar cosas nuevas puede ayudarlos a procesar una ruptura. Su naturaleza de búsqueda de emociones podría usarse para reprimir sus sentimientos heridos sobre el fin de una relación, por lo que este signo debería tomar un respiro y procesar las cosas antes de emprender un viaje espontáneo. Deben tomar una tarde para limpiar su armario, recoger las cosas de sus ex y reemplazar las fotos de sus ex con fotos de sus viajes épicos.

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio es estoico, despreocupado y racional casi en su defecto, lo que significa que cuando se trata de romper, hacen todo por darse a notar. En las relaciones, se toman el tiempo para construir un vínculo genuino y un verdadero compromiso, pero son lo suficientemente razonables para aceptar cuando las cosas simplemente no funcionan y canalizar su energía para seguir adelante. No se engañan a sí mismos y aceptan mucho la realidad, por lo que después de la ruptura, Una escapada al cine puede ser la mejor medicina. Algo que hace que las prácticas Capricornio salgan de su realidad durante unas pocas horas, les ayuda a olvidar su angustia.

