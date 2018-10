Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

Tu número de la suerte es el 13, por eso este sábado vendrá mucha abundancia a tu vida. Serán días de convivencia con tu pareja y por fin decides formalizar la relación. Tendrás mucho trabajo o la firma de un contrato mejor pagado. Cuídate de los chismes y trata de no platicar mucho tu vida privada. Administra mejor tu dinero para evitar deudas de las tarjetas. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 22 y 13. Cuídate de problemas del riñón o infección; trata de acudir con tu médico para una revisión. Los Aries solteros tendrán un fin de semana de muchas conquistas, aunque nada serio por el momento. Trata de estar con tus seres queridos este domingo y agradecerles por ser siempre el pilar de tu vida. Ten cuidado con las malas compañías y procura depurar tu círculo de amigos.

Tauro

Viernes de mucho trabajo y juntas de última hora; habrá cambios importantes en la empresa, así que debes dar lo mejor de ti. Estarás sentimental por una relación amorosa que se terminó, trata de cerrar círculos y avanzar para conocer a personas nuevas. Deja de gastar tanto en cosas que no necesitas y administra mejor tu dinero para empezar a ahorrar para tu futuro. Este sábado prende una veladora blanca y pide a tu ángel de la guarda todo lo que deseas, verás que pronto se te cumplirá. Te busca un buen amigo para darte noticias de boda. Decides vender tu carro o cambiarlo por uno más reciente. Si tienes considerado hacerte una cirugía te recomiendo esperar, ya que éste no es el mejor momento. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 18 y 32. No hagas promesas vacías a tu pareja.

Géminis

Deja de pensar en todo lo que no pudiste lograr en el pasado, es momento de analizar bien tu vida y avanzar hacia el futuro sin mirar atrás. Tendrás algunas discusiones con tu pareja por cuestiones de dinero, así que trata de relajarte y disfrutar del amor. Te recomiendo salir a caminar el sábado y estar más en contacto con la naturaleza para renovar energías. Cuídate de problemas de huesos. Trata de no contarle todo a tus amigos para no caer en chismes y guarda discreción. Tus números de la suerte son 05, 66 y 81, trata de usarlos el domingo y vestir de colores intensos para mejorar tu energía. Será un fin de semana de muchas fiestas o reuniones, pero trata de no excederte con el alcohol o comida para no sufrir físicamente o moralmente después. Sales de viaje por vacaciones con tu familia.

Cáncer

Este viernes habrá muchas energías cruzadas en tu trabajo, vendrán cambios de puesto y aumentos de salario, así que no dudes en hablar con tus superiores para pedirles que te consideren. Comienza a ahorrar, recuerda que es momento para comenzar a construir un patrimonio y comprar una casa. Trata de darte tiempo a solas con tu pareja con el objetivo de que la relación no se enfríe. Te llega un dinero extra por una deuda del pasado. El sábado tendrás un golpe de suerte con los números 09, 22 y 71. Cuídate de dolores de estómago o intestino, continúa con la dieta, recuerda que no sólo es para bajar de peso, sino para estar más saludable. Toma un curso de idiomas los fines de semana. Se aproxima un divorcio en tu familia y deberás dar apoyo moral. Pide a tu ángel de la guarda atraer abundancia.

Leo

Este viernes tendrás una evaluación en la escuela o el trabajo, no te pongas nervioso, recuerda que tu signo siempre sale victorioso de estas situaciones. Te busca un amor de signo de Aries o Piscis. A veces piensas que no encuentras el sentido de tu vida, trata de relajarte y ten en cuenta que pronto llegará la señal que estás esperando. Te invitan a una fiesta el sábado, aprovecha para relajarte. Te compras una computadora o cambias tu celular. Te reúnes con un amigo para emprender un negocio propio. Estás en un momento de crecimiento espiritual gracias a que siempre ayudas a los demás. Tendrás un golpe de suerte con los números 23, 79 y 99. Sales de viaje a un lugar cercano, pero que te ayudará a renovar energías. Te llega la oportunidad de comprar una casa. Ve con tu médico y toma más agua.

Virgo

Viernes de mucho estrés por cuestiones laborales y sentirte cansado, así que piensas en la posibilidad de cambiarte de trabajo. Tomas un curso de diseño o computación los fines de semana. Sabrás de un problema familiar y darás mucho apoyo emocional y económico. Un amor del pasado regresa a tu vida más fuerte que nunca. No hagas caso a lo que dicen de ti y sigue con tu estilo de vida. Este sábado te llega la propuesta de amigos para emprender un negocio propio que te dará mucha estabilidad económica, recuerda que es momento de tomar las riendas de tu futuro. Estos tres días tendrás mucha suerte en los juegos de azar, así que trata de jugar los números 02, 18 y 23. Mandas a arreglar tu carro. Ten cuidado con prestar dinero, recuerda que los problemas siempre llegan al cobrar.

Libra

Fin de semana de muchas alegrías y buenas noticias. Estás en una etapa muy bella de tu vida en la que te sientes muy enamorado. Viernes de salir de paseo y estar con los amigos en una cena para festejarte junto con tu familia. Te llega un dinero extra por medio de un pago de comisiones. Recuerda dejar a un lado los celos y enojos sin razón con tu pareja. Tendrás mucha suerte con los números 10, 21 y 88. Olvídate de la cirugía plástica que te quieres hacer y mejor sigue con la dieta, recuerda que es mejor bajar de peso naturalmente. Este 13 de octubre vendrá a ti una sorpresa muy importante que te hará muy feliz. Piensas en mudarte a vivir más cerca del trabajo, hazlo para tener más tiempo para ti. Compras un boleto de avión que usarás en diciembre. Los Libra que están casados tienen embarazo en puerta.

Escorpión

Fin de semana de convivir con tu familia y amigos, tu signo necesita estar rodeado siempre de sus seres queridos para tener tranquilidad. Continúa con la dieta y el ejercicio, vas bien. Tendrás algunas presiones de trabajo, debes aprender a administrar mejor tu dinero para que el estrés no te afecte. Cuidado con las pérdidas o robos en la calle, debes ser más precavido. Piensas en abrir un negocio los fines de semana para no depender sólo de tu sueldo. Un nuevo amor te buscará y será del signo de Aries o Virgo, trata de darte la oportunidad de ser feliz, recuerda que quien no arriesga, no gana. Cambias tu carro por uno más reciente. Este 13 de octubre sal a convivir con la naturaleza, eso hará que tu energía positiva se incremente. Tendrás un golpe de suerte con los números 23, 11 y 67.

Sagitario

Viernes de muchas energías cruzadas en el trabajo, trata de no involucrarte en problemas ajenos para no atraer vibras negativas. Recuerdas mucho a un amor del pasado y eso te pone algo melancólico; por la forma en que terminaron, es mejor buscarlo y decir lo que piensas para quedar en paz. Ten cuidado con problemas de los pulmones o corazón, trata de dejar el cigarro y empieza una rutina de ejercicio. Deberás estar más al pendiente de tus papás y no los descuides. Comienzas a hacer decoración y cambios en tu casa para las fiestas de diciembre. Los Sagitario que están solteros tendrán la oportunidad de conocer a personas muy compatibles de los signos de Leo y Acuario, perfectas para iniciar una relación amorosa. Mandas a arreglar tu carro. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 33 y 71.

Capricornio

Viernes de mucha suerte en lo laboral, te llega un ascenso en donde estás o te llega la propuesta de cambiarte a una empresa más grande; piensa mucho en tu decisión y recuerda que lo más importante es tu felicidad y estabilidad financiera. Trata de no caer en provocaciones de una ex pareja que regresará a buscarte, es mejor mantenerte en paz. Deja a un lado las prisas y recuerda que las cosas salen mejor siempre que se hacen con calma. Trata de visitar al médico para hacerte un chequeo completo. Recuerdas mucho a un familiar muy querido que murió, trata de expresar tus sentimiento con alguien de confianza para estar en paz. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 21 y 30. Estrenarás celular o cambias tu plan de pagos. Ya no seas tan indeciso y vete de viaje en estos días con el objetivo de estar más relajado.

Acuario

Fin de semana de mucha diversión y estar en compañía de tus seres queridos, recuerda que te hallas en una de las mejores etapas de tu vida, así que trata de disfrutarlo al máximo. Haces pagos de tu tarjeta. Viernes de cerrar un ciclo con un amor del pasado y comenzar otro con pareja del signo de Aries o Libra que será más compatible contigo. Tus amigos te invitan a salir de viaje. Te buscan de otra empresa para ofrecerte un puesto mejor y con más salario. Cuídate de problemas del estómago o infección de los pulmones, acude con tu médico. Tendrás mucha comunicación espiritual este sábado y vendrá a ti una revelación divina. Te recomiendo bañarte con agua bendita y sal de grano para limpiarte por completo las malas vibras. Tendrás un golpe de suerte económico con los números 04, 15 y 77.

Piscis

Fin de semana de mucha suerte en todo lo relacionado con el trabajo, así que aprovecha para hablar con tus jefes sobre un aumento de sueldo o pide a tus ángeles que te llegue una propuesta para cambiar de empresa, verás que pronto llegará. Recordarás mucho a una pareja del pasado, ten en cuenta que para avanzar, primero debes cerrar círculos. Sal a conocer a nuevas personas. Te llega una invitación a una fiesta el sábado, ve para relajarte. Te invitan a salir de viaje el próximo mes. Mandas a hacer arreglos a tu coche, recuerda que lo más importante es tu seguridad. No confíes tanto en tus vecinos y trata de proteger tu casa de las malas vibras. Serán tres días de mucha suerte en los juegos de azar con los números 07, 08 y 23. Ya no lo pienses tanto y emprende tu propio negocio.

