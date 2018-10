Las imágenes fueron compartidas por la misma Laura, y se puede ver a su pequeña hija Helena sentada en el suelo mirando una patineta. Hija de Laura Acuña hace pataleta y su video se hace viral.

La presentadora intenta explicarle de una y mil maneras que la patineta no va a funcionar si no la levanta, pero Helena no le cree.

Pero en lugar de quedarse callada, Helena responde a cada una de las palabras que dice su mamá, tratando de decirle que no está de acuerdo.

Hija de Laura Acuña hace pataleta y su video se hace viral

Hace poco la presentadora fue madre por su segunda vez. Laura dio a luz en el norte de Bogotá a Nicolás.

Por su parte, Helena tiene cerca de dos años, y se convirtió en un milagro de vida para la presentadora. Y es que luego de años y años de intentar concebir y de una enfermedad, por fin pudo quedar embarazada de la pequeña.

Justamente, hace poco dio a conocer que Nicolás había sido un bebé arcoíris, dando a entender que antes de su llegada ya había perdido a un bebé.

TE COMPARTIMOS EN VIDEO: