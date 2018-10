¡Preparados! Piscis, Leo y Acuario vivirán un fin de semana inolvidable

Las cartas del tarot le sonríen notablemente a los nativos de Piscis, Leo y Acuario para el fin de semana que se aproxima. El horóscopo indica que habrá reuniones de negocios y citas especiales en sus vidas amorosas.

Piscis

Los nacidos bajo este signo de agua tendrá un sábado para enmarcarlo en el calendario. Tendrás una noche agradable con una persona que te gusta más de lo que te imaginas. Date una vuelta por el salón de belleza y echa un vistazo a tus vestidos. El viernes puede ser de copas.

Leo

Tu fin de semana será de mucho movimiento. Incluso se avecina un viaje corto que disfrutarás al máximo. Olvida la rutina, haz las maletas y toma a tu familia. Si hay algo que te mereces, Leo, es un buen descanso. Si estás soltero o soltera, atrévete a los mismos planes para darte ese regalo.

Acuario

Habrá de todo en este fin de semana para los nativos de Acuario. Te convocarán a una reunión de negocios que, si bien te modificará algunos planes, no debes faltar. Tu asistencia será agradecida y te propondrán un proyecto de buena remuneración económica. Si tienes pareja, no se te ocurra pasarla por alto, un rico almuerzo en el hogar será especial para que disfruten de la intimidad. Si estás soltero o soltera, no te quedes en casa, el amor estará a la vuelta de la esquina.

