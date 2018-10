Un nuevo mensaje “viral” está siendo enviado a los teléfonos inteligentes con la finalidad de robarte todos los datos disponibles.

Se trata de un SMS que pide verificar el funcionamiento de la aplicación WhatsApp y, en realidad, no es ningún código para recuperarlo.

El intento de estafa comenzó a multiplicarse desde España y luego se expandió por el resto del mundo. Ante la cantidad de “robos de datos” que se producen a diario, el mensaje busca lograr su propósito con facilidad, por lo que es importante prestar atención e ignorarlo.

La Policía Nacional de España colocó en su cuenta en twitter el contenido del mensaje “falso” y llamó a la ciudadanía a estar alerta ante este nuevo tipo de estafa, que busca vulnerar los datos de los usuarios con teléfonos móviles.

No has perdido tu móvil 📱 pero…

1º) #WhatsApp te envía un #SMS con un código que no has pedido

2º) El listillo de turno te pide que se lo reenvíes

¡NI CASO! Los malvados quieren robarte tu cuenta#nopiques pic.twitter.com/T3JMGZ5xCx

— Policía Nacional (@policia) October 4, 2018