Horóscopo de hoy jueves 11 de octubre

Estás en un buen momento para aclarar malos entendidos. Llegó el momento de hacer las cosas que llevas mucho tiempo postergando.

Tauro

Entrarás a un periodo en el que querrás que tu vida se llene de cosas nuevas, aprovéchalo pues dejarte guiar por tus emociones te traerá buenos comienzos.

Géminis

Hay amistades que podrían convertirse en algo más, no dejes pasar la oportunidad. Intenta vencer tus miedos y barreras.

Debes aprender a no dejarte llevar por la primera impresión, ese es uno de tus problemas más recurrentes, juzgar sin antes conocer.

Leo

Hay varias puertas abiertas para ti, debes aprender a diferenciar lo que te gusta de lo que en verdad quieres, ese es tu problema más común.

Virgo

Hay cambios en tu vida que te dejan sin tiempo para ti, recuerda que a veces ceder tu tiempo se traducirá en cambios importantes en tu futuro.

Acepta los retos, entiende que cada uno presenta una oportunidad de romper con lo que siempre había pensado para ti.

Escorpión

Comenzarás a conocer personas nuevas que te ayudarán a ver el mundo de otra manera que incluso puede ser que te relaciones de manera romántica con alguien que anteriormente no te hubieras permitido ver de esta manera.

Sagitario

Como parte de tu transformación será bueno que atraigas la energía positiva cambiando algunas cosas en tu casa, puede ser que cambies el orden de los muebles o pintes las paredes de otro color.

Capricornio

Si has estado esperando por el momento ideal para pedir un aumento este será una buena oportunidad ya que en el trabajo tendrás una buena racha que te ayudará a expresar tus deseos, puede ser que te sientas un poco estresado pero no será nada que no puedes controlar, es recomendable que tomes tiempo para meditar y estar contigo misma.

Sagitario

Vienen ilusiones nuevas a tu vida, en medio de las responsabilidades, encontrarás algo que le dará otro sentido a tu existencia.

Capricornio

Eres muy perseverante y por fin podrías ver los frutos de todo eso por lo que has luchado. Disfruta la buena racha, mereces todo lo que está pasando en tu vida.

Acuario

Tienes sed de aventuras y retos nuevos, podrían llevarse a cabo, solo necesitas salir de tu zona de confort y atreverte.

Piscis

Suelta el pasado, déjalo ir, recuerda que ya no puedes remediar las palabras dichas y tus acciones, concéntrate en el aquí y el ahora.

