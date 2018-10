El consejo que cada signo del zodiaco debe seguir para una relación exitosa

Aries: del 21 de marzo al 19 de abril.

Piensa antes de seguir ciegamente tu corazón. Considera si enviar un texto o reunirte para tomar algo con esa persona es una buena idea antes de hacerlo impulsivamente sin considerar las consecuencias.

Tauro: 20 de abril – 20 de mayo

Deja de pensar en el ayer. Deja de esperar reavivar una relación con tu ex. Deja de suponer que ya has encontrado el uno, porque hay alguien mejor ahí fuera esperándote. Pero nunca los vas a encontrar si estás atascado viviendo en el pasado.

Géminis: 21 de mayo – 20 de junio

Espera a la persona adecuada. Espera un amor verdadero. No entres en una relación porque estás sola. Espera hasta que encuentres a alguien que consideres perfecto para ti, no solo a alguien que creas que es lo suficientemente bueno.

Cáncer: del 21 de junio al 22 de julio.

Deja de poner excusas para las personas que amas. Si siguen cancelando planes, si siguen ignorando sus mensajes de texto, si siguen usándote para tener relaciones sexuales, entonces no merecen el beneficio de la duda. Llega un momento cuando aceptar sus disculpas ya no es una opción.

Leo: 23 de julio – 22 de agosto

Está permitido decir que no, bloquear un número o romper relación con una persona que no te conviene aunque sea buena. Se te permite romper corazones porque es mejor que guiar a alguien cuando no tienes sentimientos por ellos.

Virgo: del 23 de agosto al 22 de septiembre.

Deja de analizar demasiado todo. A veces, un mensaje de texto demora una hora porque la otra persona estaba ocupada, no porque no se preocupen por ti y están tratando de volarte. Incluso si eres importante para alguien, tienen una vida fuera de ti. No puedes obtener el 100% de su atención ni el 100% del tiempo.

Libra: 23 de septiembre – 22 de octubre

El amor no es lo único que necesitas para hacer que una relación funcione. También necesitas confianza y respeto y química. Eso significa que puedes amar a alguien y no ser correcto el uno para el otro. Puedes amar a alguien y marcharte.

Escorpio: 23 de octubre – 21 de noviembre

No te vayas después de una discusión. Permanece, comunícate y comprométete. Ve si puede arreglar lo que está roto, si puedes superar ese problema, en lugar de dejarlo todo sin siquiera considerar otra opción.

Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre.

Tu persona no está a cargo de tu felicidad. Debes crear tu propia felicidad y ellos deben aumentar esa felicidad. No puedes esperar que ellos hagan todo el trabajo por ti. Es tu trabajo también.

Capricornio: 22 de diciembre – 19 de enero.

Deja de esforzarte por ocultar tus emociones para parecer fuerte. Lleve su corazón en la manga. Permítete parecer transparente. La vulnerabilidad es sexy.

Acuario: 20 de enero – 18 de febrero

Mantén tus estándares altos. Ignora a las personas que te advierten sobre ser demasiado exigente. Está bien tener altas expectativas. Si alguien no puede satisfacer tus demandas, esa es su pérdida. Puedes encontrar a alguien más que te proporcione todo lo que necesitas.

Piscis: 19 de febrero – 20 de marzo

Deja de asumir que estás haciendo peor que tus amigos. Deja de comparar tu vida amorosa a los demás. No ves a nadie más detrás de las escenas. Solo ves lo que te muestran en Instagram. Podrían estar tan solos como tú.

