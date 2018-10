Aplicación permite pagarle menos a compañía de seguros si manejas bien

Una compañía de seguros, llamada SnapCar, busca innovar en el mercado con la implementación de una App que premia a sus clientes que tenga buen puntaje en su calidad frente al volante.

La aplicación móvil transmite información que mide un GPS, en el auto, el acelerómetro y el giroscopio del teléfono, para determinar si sus clientes manejan bien su vehículo.

“Lo que estábamos buscando era la creación de una compañía de seguros de automóviles, mobile first, con un modelo de negocios del tipo Pay How You Drive”, explica el CEO de la empresa, Gonzalo Delger.