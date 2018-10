La historia del médico que rechazó a una mesera es 'fake' y tenemos las pruebas

La publicación de un médico en Twitter provocó diversas reacciones en su contra al acusarlo de clasista, ya que publicó que acudió a un restaurante de Hooters, en donde una mesera le coqueteó y le pidió su número de teléfono, a lo cual no accedió ya que tiene “claras” su expectativas profesionales.

Hoy fuimos a Hooters y una mesera ( Guapa) me estuvo coqueteando todo el tiempo y antes de irnos me pidió mi número de celular.

Claro está, no se lo di y no por el hecho de ser mesera. Por el hecho de ser Médico y tener claras mis expectativas y aspiraciones a nivel personal. — Miguel A.S (@me_nunk) October 8, 2018

En su publicación, el doctor escribió: “Una mesera (Guapa) me estuvo coqueteando todo el tiempo y antes de irnos me pidió mi número. Claro está, no se lo di y no por el hecho de ser mesera. Por el hecho de ser médico y tener claras mis expectativas y aspiraciones a nivel personal”.

De acuerdo con redes sociales la noticia es FALSA, pues en la supuesta cuenta desde la que se envió el mensaje, la imagen de perfil pertenece a un actor español.

Baia baia…

Resultó que el buen Ginecólogo es fake…

😂😂😂 pic.twitter.com/Y3S0T34d5w — Buki correlón (@carlosolis59) October 9, 2018

El perfil de la supuesta mesera también es falso, pues afirman que se trata de una cuenta falsa.

Y sus defensores también. 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/eBXsjxXCYz — Ameyalli Díaz (@AmeeDiiaz) October 9, 2018

¿Una estrategia de 'Hooters'?

Luego de que la cadena escribiera este mensaje, varios usuarios señalaron que todo se trató de un montaje, pues con un simple mensaje lograron que la gente se volcara en redes sociales a hablar de su marca. ¿Qué opinas?

¡Gracias a toda la comunidad!

"Todo trabajo por mas humilde que sea dignifica al hombre" Manuel Medina. — Hooters México (@HootersdeMexico) October 9, 2018