Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Síguelo en su Facebook.

Aries

Cinco de Oros

Cuida tu dinero. Evita que tu gasto se base en razones que obedezcan a impulsos o antojos y no a un uso metódico y sistemático de él. Siempre debe haber un equilibrio entre el ahorro y lo necesario para vivir, sin mayores sobresaltos. Durante estos días, practica la moderación y no te arrepentirás.

Tauro

Ocho de Espadas

No siempre las cosas resultan como uno quisiera, y de pronto, en algunos períodos de la vida, pareciera que ésto es recurrente. Quizá es mejor pensar que nuestras aspiraciones estaban más allá de las reales posibilidades y lo que no pudimos alcanzar no era para nosotros.

Géminis

El Colgado

A veces pareciera que caemos en una suerte de statu quo que no nos complace, es más, nos resulta incómodo. Uno de ellos, que siempre provoca malestar, es la espera o la demora, que se exacerba si deseamos que pase algo que anhelamos y no sucede a tiempo. Lo mejor es el sacrificio consciente de la resignación.

Cáncer

Paje de Bastos

Este momento puede ser propicio para avanzar en tus proyectos. Máxime si corresponden a aquellos de mediano o largo plazo, que se refieran a trabajo, ocupación u oficio. Considéralo, evalúalo y disponte a dar los pasos que sean necesarios.

Leo

La Templanza

Estas en un buen momento para adaptarte, sin hacer un esfuerzo mayor, a todos los cambios que ha experimentado tu vida en el transcurso de este año. Ha sido un proceso que ya ha llegado a su fin, con todo lo bueno que de él puedas rescatar.

Virgo

Seis de Espadas

Se inicia un período más tranquilo y relajado que el que has dejado atrás. Te servirá, entre otras cosas, para replantearte la vida, tal vez no de manera tan dramática, pero sí lo suficiente para rectificar el rumbo, en lo que sea conveniente o necesario.

Libra

El Carro

Período notablemente expedito para todo aquello que haya estado un tanto trabado en el último tiempo. Por lo que es recomendable que lo aproveches para adelantar en lo que consideres importante para tu crecimiento y desarrollo, sin olvidar que eres la arquitecta de tu destino.

Escorpio

Diez de Bastos

Pretender tener a todos bajo control, pensar que es importante manejar todos los hilos, creer que nada debe escapar a los parámetros que tienes para tu vida, siempre te provocará un desgaste físico e intelectual difícil de sobrellevar, y no siempre el esfuerzo valdrá la pena.

Sagitario

Caballero de Oros

Entendiendo a la suerte como algo merecido, aún así, no podemos basarnos en ella para conseguir nuestros propósitos. Lo determinante y cierto es el trabajo duro y la perseverancia, y en estos días, y siempre, debieran ser los factores del éxito.

Capricornio

La rueda de la fortuna

Durante esta semana podrás lograr mucho más de lo acostumbrado en tu actividad, profesión u oficio, ya que tus capacidades de siempre se verán potenciadas por una suerte de energía que te ayudará y la suma de ambas se convertirá en una fuerza determinante.

Acuario

Cuatro de Copas

Es común a todas las que aspiran, legítimamente, a un amor sublime sentirse defraudadas con cierta facilidad, por la dificultad que tienen para entender que el amor es algo que pasa entre personas imperfectas, de las cuales no puede surgir lo prodigioso. Pero, a pesar de todo, en el amor es mejor aspirar a lo máximo.

Piscis

Diez de Copas

Semana especialmente propicia para estrechar lazos afectivos y para sentir a flor de piel lo maravilloso que es disfrutar de la cercanía de quienes constituyen las personas más cercanas a nuestro corazón y sentimientos. Despliega tus infinitas aptitudes para fomentar estos encuentros y potenciar tus cualidades.

