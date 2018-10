'La Voz México' desprecia al hijo de Niurka y Juan Osorio y así reaccionaron las redes

'La Voz México' parece avanzar con paso firme en el gusto del público, quien ha encontrado en los 'coaches' momentos de diversión.

Por las audiciones han pasado desde cantantes experimentados, como el caso de Erika, quien participó en 'La Academia', hasta jóvenes que van abriéndose paso en el mundo de la música.

Uno de estos pequeños es el hijo de Niurka y Juan Osorio, Emilio Osorio, quien llegó a las audiciones para intentar ganar un lugar en la emisión.

Emilio llegó para cantar 'El Baño', una canción interpretada por Enrique Iglesias, con la que no logró convencer a los jueces de girar su silla.

Luego de que ninguno de los jueces volteara su silla, Emilio salió del foro un poco triste, pero convencido de que lo intentará en alguna otra oportunidad. Debido a lo populares de sus padres, los comentarios en redes no se hicieron esperar.

No canta. No baila. No es vedette. pic.twitter.com/2t6TtV0OX0

— Alfredo Chávez Félix (@alfxne29) October 8, 2018