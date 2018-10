¡El secreto fue revelado! Estos 4 consejos te servirán para tener el cuerpo de Bella Hadid

Una modelo como Bella Hadid es centro de muchas miradas por su hermoso cuerpo. El conocido Charles Passler, encargado de las dietas de modelos de Victoria's Secret, reveló 4 sencillos consejos que aplican estas modelos para mantener su cuerpo como una escultura cada día.

Los consejos van en función de una dieta bastante particular pero fácil de aplicar:

El elemento importante es la proteína, así lo reitera Passler en una entrevista con People.

"Si comes muchos carbohidratos, el cuerpo va a usar estos como combustible antes que la proteína y la grasa. El cuerpo ama usar los carbohidratos como combustible, entonces, si éste se come todos esos carbohidratos y necesita más combustible, el cuerpo transformará todos los nutrientes de las grasas buenas y proteínas en calorías extras"

¿Recuerdas esa frase de nuestras madres y abuelas reiterando los beneficios de las verduras?, pues parece que no era del todo cierto. El especialista asegura que se deben evitar comer calabazas, camote, elote, chícharos y las que tenga alto contenido de almidón.

El Omega es un ingrediente que da mucha energía y aumenta la saciedad, necesario para los antojos y te ayuda a rejuvenecer la piel:

“Es realmente aceptar la realidad de que es tiempo de cambiar tu estilo de vida. Simplemente eres una persona a la que no le gustan los refrescos. No me importa si estás en un cumpleaños y es lo único que hay, no tomas eso. No me importa si eres una persona que ama la pizza, bueno, solo baja el consumo de ésta, o el consumo de azúcar. Para que alguien sea consciente en cuanto a su salud, la clave más importante es involucrarte en un estilo de vida que te permita controlar esto de forma permanente", señaló el especialista