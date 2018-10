La insólita imagen del presidente de Suiza que puso a hablar a muchos sobre los lujos presidenciales

View this post on Instagram

Sabe quem é este cara sentado na calçada, relendo suas anotações? Alain Berset (@alain.berset), presidente da Suíça. O clique foi feito ontem, em Nova York, quando ele se preparava em um intervalo entre dois encontros da Assembleia Geral das Nações Unidas. Nada de assessores em volta ou seguranças do lado. Uma simplicidade pouco provável para líderes de muitos países. #repost @20minutesonline. #projetocolabora #onu #assembleiadaonu #alainberset #ny