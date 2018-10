¡Haz la prueba! Otro truco de Whatsapp para leer un chat sin dejar el "visto"

La aplicación de mensajería Whatsapp continúa siendo una de las más usadas en todo el mundo. Sin embargo, también son millones los problemas que crea dentro de la sociedad, debido a sus múltiples opciones para cuidar o atentar contra la privacidad. Una de ellas es el famoso "visto".

Primero fue la "última hora de conexión", que terminó ofreciendo la alternativa de desactivarse o no. Ya que existieron (y existen) infinidades de casos donde la conclusión es: ¡me ignoraste! ¡tu hora de conexión fue después de mi mensaje, no me quieres responder!

Pues lo mismo ocurre con el visto, solo que ahora la "ignorada" parece ser más descarada. "¡Me dejaste en azul!", es la famosa frase que ahora vuela en los chats de Whatsapp. Pero resulta que la aplicación también otorga la opción de desactivarla, hecho que puede herir la susceptibilidad de tus contactos más especiales o frecuentes.

Entre tantas maneras que los usuarios han intentado eludir el "visto", sin desactivar la opción, existe una que aplica la lógica, pero que quizás no la habías pensado.

¡Desactiva los datos!

Desde el mismo momento en que apagas tus datos del teléfono, cualquier opción de Whatsapp quedará desactivada, incluso el "en línea", lo que te permitirá navegar por tus chats de forma invisible.

Pero ten algo en cuenta. Cuando llegue la hora de activarlos, automáticamente todas las conversaciones que abriste recibirán el "visto".

¿Por qué decimos aplicando la lógica? Porque fácilmente también puedes desactivar el "visto" unos minutos y leer el chat correspondiente. Seguidamente actívalos y nada ha pasado. Así no podrán responsabilizarte del famoso: ¡Me ignoraste!

