Libra: el signo que se adapta a la intensidad de su pareja en la cama

Si naciste entre el 24 de septiembre y 22 de octubre, perteneces al signo de Libra, el signo de la balanza, de la justa medida y de quererlo todo, pero sin tener nada. Libra en la cama se caracteriza por tener una dualidad de extremos, puedes llegar a ser muy dulces pero a la vez muy agresivos.

El truco con los Libras es generarles expectativas y luego cumplirlas, no puedes provocarlos y luego cerrar la puerta, debes ser consecuente porque sino se van a aburrir y buscarán a alguien que les cumpla en otro lado. Libra se adapta con mucha facilidad a sus parejas y su lema de vida es dar lo que reciban, si das en gran medida serás complacida al doble, pero si por el contrario, haces todo aburrido o soso, pues serás pagada con esa moneda, con el gran riesgo de perder el interés.

La connotación negativa de los Libra en el sexo, es que pueden llegar a perder el interes si no son provocados y complacidos lo suficiente, incluso antes del sexo, ya puedes determinar si lo que has hecho fue bueno o malo para ellos. Trata en la medida de lo posible de conocerlo y conversarlo, para que cuando toque aplicarlo, ya seas toda una experta y no te topes con desaires.