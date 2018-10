¿Eres Libra? Descubre con quién te la llevas mejor en el amor

View this post on Instagram

#Libra de Sol o ascendente 3 cosas a tomar en cuenta este mes: 1⃣En tu mes de cumpleaños SIEMPRE tenemos la luna nueva en tu signo y la luna llena en Aries. No siempre se dan en ese orden, mira que este año primero se dio la luna llena en Aries y el 8 de octubre se dará tu luna nueva y eso nos da un mensaje: primero te das cuenta de cosas que no estabas consciente en cuanto a tus relaciones/interacciones y después tienes la posibilidad de intentarlo una vez más en una de esas relaciones. Aprovecha esa apertura. 2⃣Para el momento de tu luna nueva, tu regente #Venus ya estará retrograda. Entonces… No solo tu luna nueva presenta la posibilidad de una nueva oportunidad sino que también la retrogradación de Venus representa un replanteamiento para que esta vez sea diferente, pero hay que ir poco a poco. 3⃣Tanto énfasis en #relaciones este mes indica que hay alguien allí con quien estás viviendo esto. Es decir: cuando en una carta hay tanta acción en la casa 7 (Aries, donde tuvimos la luna llena y a donde Urano se devuelve en breve), en la casa 5 (tu zona Acuario donde está Marte MUY activo la segunda semana de octubre) y con Venus, sin duda hay una relación importante que está teniendo toda tu atención. El detalle está en que muchas de Uds desean que eso sea en una relación romántica y, en el plano espiritual, esto se trata de resolver bloqueos en la relación que deba ser desbloqueada, así que bien puede ser con uno de tus padres, alguien de tu familia o un ex. Ábrete y entiende que en la relación que se esté dando todo esto es justamente la que necesita desbloquearse para que tú avances. Esta persona está haciéndose presente para que no hagas el proceso a solas. Para más información busca el #horóscopo de octubre y tu revolución solar. Ambos en mi página Miastral.com #horoscope #astrology #astrologia #coaching