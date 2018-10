La imaginación sexual de los Acuario, los convierte en los amantes más creativos

Si naciste entre el 20 de enero y 19 de febrero, perteneces al signo de Acuario, un grandioso signo imaginativo, su poder mental se logra transpolar en la escena sexual, al punto de ser total y absolutamente creativos. Sus limitaciones físicas o emocionales quedarán en segundo plano cuando veas su capacidad de hacerte sentir placer, sea por corto periodo o por largo tiempo, sus jornadas no determinan su calidad.

Acuario por naturaleza le huye a la rutina y eso se traduce en que nunca tendrán sexo parecido ni en horario, ellos son muy espontáneos con este tema a pesar de no ser en lo que siempre piensan. Cuando tienen una relación, el sexo forma parte pero no es la base de todo. Para Acuario el sexo es divertido y es un detonante pero no determina lo que aspiran en una relación, son signos que siempre piensan en el futuro.

El lado negativo de Acuario es que tienen limitaciones, esas limitaciones pueden terminar en fracaso si sus parejas quieren a una estrella porno al lado, Acuario es mucho más dócil y sencillo, no está interpretando un personaje 24/7, su sencillez y casi desapego del sexo podrían verse como desinterés en su pareja, aunque no sea el caso.