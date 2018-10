Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

ARIES

Este viernes será un día lleno de cambios positivos para tu signo. Ya no guardes rencores y trata de perdonar desde tu corazón y comenzar de nuevo, recuerda que los sentimientos negativos solamente te afectan a ti mismo. Piensas mucho en hacerte una cirugía estética, pero recuerda que el mejor mes para ese tipo de intervención es diciembre, así que mejor espera. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 23 y 41. Deja de buscar pretextos para terminar con tu relación y analiza lo que puedes hacer tú para estar mejor y ser feliz. Te viene mucho trabajo este sábado, así que trata de tomar vitaminas para sentirte con mucho ánimo. Continúa con la dieta y el ejercicio. Te caracteriza el sentido del humor y nunca tenerle miedo a los retos, esas cualidades te llevarán a alcanzar el éxito.

TAURO

Por fin te decides a poner un negocio con un amigo o socio, sólo te recomiendo llevar bien las cuentas para que veas ganancias. Cuidado con lo que comes en estos días y procura tomar vitaminas para no enfermarte por el cambio de temperatura. Te busca un amor del pasado, cierra ese círculo y empieza a conocer personas compatibles contigo, aunque por el momento no se ve un compromiso serio en tu vida. Tu día mágico será el sábado y tendrás un premio en la lotería con tus números de la suerte 00, 27 y 31. Enciende una veladora de color amarilla y pídele ayuda a tus ángeles para encontrar ese trabajo que tanto necesitas. En el amor sigues con tu pareja muy estable y hablarán de tener familia. Te compras lentes de sol. Compras un boleto de avión para salir de viaje a fin de año, comienza a ahorrar.

GÉMINIS

Este 5 de octubre será un día mágico para tu signo y vendrá una corriente de energías positivas que te harán cambiar por completo tus pensamientos. Verás cómo todo se te da sin contratiempos, sólo recuerda ser discreto con tus planes para que no te los salen. Te recomiendo cortarte el cabello y ponerte ropa nueva para aumentar más la energía positiva. Decides mudarte de casa o irte a vivir a otra cuidad, un cambio tan radical en tu vida es lo que necesitas para mejorar tus vibras. Ya no seas tan cambiante en el amor, recuerda que tu signo siempre quiere tener dos parejas a la vez y eso te hace estar en constante estrés, por eso es mejor decidirte y estar con tu pareja ideal, que es del signo Libra, Acuario o Aries. Tus números de la suerte son 32, 19 y 07. Te invitan a una comida el domingo.

CÁNCER

Tendrás un fin de semana de muchas fiestas con tus amigos. Este viernes debes ser precavido en las calles para evitar robos y pérdidas. Cuídate de problemas de garganta o estómago, que se podrían presentar por los nervios, pero los puedes controlar con una buena rutina de ejercicio. Este 7 de octubre será de comunicación con lo espiritual, por eso te recomiendo que enciendas una veladora de color rojo y le pidas a tus ángeles lo que necesitas. Tus números de la suerte son 21, 30 y 98. Te compras ropa para una fiesta. Recibes la invitación para ir a un concierto. Recuerda que por ser Cáncer tienes mucha influencia de la Luna, y eso te vuelve místico, pero también te produce muchos altibajos en estados de ánimo; trata de controlar esa situación para no caer en la depresión. Siempre ve lo que te pasa desde una perspectiva positiva.

LEO

Mucha felicidad para ti este fin de semana, sientes que tu vida personal y económica está mejorando. Tu mente es muy fuerte y siempre logras lo que deseas. Te llegará un premio en la lotería con los números 10, 23 y 99. Este 7 de octubre enciende una veladora blanca y pídele a todos tus ángeles lo que tanto necesitas, pronto se te cumplirá. A los Leo que están solteros les llega un amor del signo de Capricornio o Aries que será muy compatible. Un amor del pasado te buscará, trata de cerrar ese círculo y conocer gente nueva. El domingo comienzas una diferente rutina de ejercicio y dieta. Recuerda que tu signo tiene una gran capacidad de liderazgo en todo, así que trata de aprovechar esa virtud y emprender un negocio. Controla tus vicios para que no te impidan avanzar hacia el éxito, no te sabotees.

VIRGO

Es momento de realizar un autoanálisis y madurar, de que entiendas que todo lo que pasa en tu vida es para crecer y avanzar en varios aspectos. Viernes de estar con mucho trabajo atrasado y juntas de última hora, pero recibirás una bonificación económica que te impulsará a seguir dando lo mejor de ti. En el amor tendrás alguna decepción amorosa, recuerda que cuando falta el dinero el amor sale volando. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 04, 33 y 28. Recuerda que tu signo es el más trabajador del zodiaco y eso lo hace sentirse útil ante la sociedad, aunque en lo amoroso siempre te saboteas a ti mismo. Tardas en encontrar a la pareja ideal porque pones muchas trabas, trata de abrirte y recuerda que no hay mejor forma de conocer a una persona que saliendo con ella.

LIBRA

Días de renovación total, decides ponerte a dieta, empiezas con el ejercicio y además te cortas el cabello y compras ropa para un cambio de look que tenías planeado. No te desesperes si no encuentras pareja, ya llegará ese amor verdadero que necesitas para convivir y sentirte pleno. Tendrás un golpe de suerte este sábado 6 de octubre con los números 03, 18 y 22. Trata de dormir más y dejar esos pensamientos negativos a un lado, recuerda que necesitas tener un sano equilibrio en tu vida. Los Libra siempre buscan la perfección en todo y son muy soñadores, así que se te dará muy fácilmente si decides dedicarte a algo relacionado con las artes como la danza y actuación. Te invitarán a varias reuniones con amigos, siempre eres de los más solicitados porque tienes tema de conversación, aprovecha para pasar buenos momentos.

ESCORPIÓN

Vienen días de muchos pendientes y prisas en tu vida laboral, así que trata de administrar tu tiempo y no te comprometas en algo que no podrás hacer. El viernes será un día mágico en el que te llegarán varias sorpresas. Ya no busques el amor de esa persona que no te quiere, es mejor seguir avanzando y dejar atrás lo que nos hace mal. Tu golpe de suerte será con los números 06, 21 y 55. Deja de presumir el dinero para que las envidias no te llenen de mala vibra. Haces una fiesta familiar en tu casa el domingo. No des tanta importancia a las personas en el trabajo, recuerda que sólo están de paso en tu vida y no tiene caso perder energía en ellas. Tu signo tiene una de las fuerzas espirituales más poderosas, así que este fin de semana piensa mucho en todo lo que desees para que pronto llegue a tu vida.

SAGITARIO

Vives tres días de muchas fiestas y diversión, pero trata de no descuidar tus asuntos de trabajo o escuela para que no tengas problemas después. El éxito llegará a ti, siempre eres el más atrevido y abierto a nuevas experiencias, por lo que atraes las mejores propuestas de trabajo. Es momento de comenzar a ahorrar. Un amor del pasado regresará a tu vida, pero no quiere nada serio, así que no te ilusiones. Tendrás un golpe de suerte el 6 de octubre con los números 03, 22 y 81. Los solteros tendrán un fin de semana de relaciones fugaces y apasionadas. Familiares te invitan a realizar un viaje al extranjero. No dejes de prepararte para enfrentar de mejor manera los retos profesionales, te recomiendo tomar cursos de idiomas. Mide la forma en que expresas las cosas, a veces puedes herir a tus seres queridos.

CAPRICORNIO

Serán días de nostalgia por alguien que ya no está contigo. Tu signo siempre busca problemas donde no los hay, por eso necesitas empezar a controlar tu carácter y no ser tan impulsivo para que no se vayan las personas que más te quieren. Viernes de mucho trabajo y sábado de muchas invitaciones a fiestas, trata de acudir a alguna para alejar el estrés. Deja de perseguir el amor, en el momento indicado llegará alguien del signo Aries, Géminis o Virgo. Cuídate de problemas de la piel o infecciones de transmisión sexual, trata de ir con tu médico. Tendrás un golpe de suerte el día 7 de octubre con los números 04, 28 y 33. Tu signo es uno de los más maduros mentalmente, siempre está en busca de la pareja ideal, el mejor trabajo, y todo debe ser perfecto, esto te ayudará a dar siempre tu máximo esfuerzo y triunfar.

ACUARIO

Fin de semana para poner en orden tus ideas y empezar a planear ese negocio que tanto deseas, es momento de ver por tu futuro y tu crecimiento económico. Cuidado con las mentiras y los chismes en el trabajo, trata de no involucrarte en problemas que no son tuyos. Debes ir con tu médico para que te indique un tratamiento contra tus problemas de falta de sueño, además de relajarte. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 00, 18 y 32. Un amor del pasado que te lastimó volverá a tu vida para retomar la relación, recuerda lo que te hizo y no caigas de nuevo. Es mejor seguir conociendo personas afines. Siempre eres un pilar de tu familia y del círculo de amigos, así que trata de no darles la espalda nunca y brindar tus consejos siempre que te los pidan. Este mes saldrás a un viaje cerca.

PISCIS

Momento ideal para sacar todas las tensiones que se te cargaron en el trabajo y para desconectarte de todo por completo. Viernes para hacer pagos de tarjetas y colegiaturas. Visitas a un amor del pasado que te hará sentir muy bien. Sigue con el ejercicio y dieta para que te mantengas saludable. Te invitan a un viaje corto, pero que te ayudará a relajarte. En el amor conocerás a alguien muy compatible, aunque sólo será una relación casual. Tendrás un golpe de suerte el 7 de octubre con los números 09, 18 y 32. La naturaleza de tu signo te hace una persona que guarda muchas personalidades, pero es necesario que dejes atrás el drama para avanzar en tu vida personal. Los Piscis siempre serán los pacifistas y humanitarios del Zodíaco, así que trata de enfocar tu carrera profesional en la filantropía o medicina.

