Los peores errores que cada signo del zodiaco comete cuando está en una relación

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Los Aries son enérgicos, entusiastas y ambiciosos pero también pueden ser agresivos, ruidosos y exigentes sin darse cuenta. Están regidos por Marte, por lo que tienen esa mentalidad ambiciosa que puede manifestarse como una demanda al otro. Aries puede ser un líder natural, pero recuerda que las relaciones requieren trabajo en equipo. Permite que tu pareja tome la iniciativa de vez en cuando y no vivas en una competencia.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tauro puede ser tan terco que inicia peleas innecesarias. Esto puede causar problemas en su relación si se niegan a ceder ante su pareja. Una vez que se plantan en una idea, nadie los mueve aunque también pueden ser muy lentos y fáciles de llevar. En la fase de citas, puede llevar una eternidad obtener un compromiso por parte de ellos. Son perezosos para hacer la primer movida. Esto es especialmente cierto si están viviendo juntos y abordando las tareas cotidianas. Tauro puede ser el tipo de persona que lo logrará cuando decidan hacerlo.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Los Géminis tienen una tendencia a carecer de consistencia a veces, lo que puede ser frustrante para alguien que está tratando de construir algo más estable con ellos. Es posible que necesiten variedad para ser felices y provocar con bromas pesadas a su pareja de vez en cuando. El problema es que a veces son demasiado coquetos y terminan metiéndose en problemas por ser demasiado "amigables" con otros que no son su pareja. Es importante para ellos elegir un compañero que entienda su necesidad de estimulación mental y variedad para ser feliz.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Uno de los principales pecados de la relación de Cáncer puede ser la incapacidad de bromear sobre sí mismos. Tienen la tendencia a ponerse de mal humor y luego se retiran y regresan a su caparazón. Esto puede hacer que su pareja se sienta como si tuviera que caminar constantemente sobre las cáscaras de huevo a su alrededor. A los cánceres también les disgusta la confrontación y la evitarán, casi a cualquier costo. Esto puede ser algo malo cuando su pareja quiere resolver un problema y simplemente se cierran.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

A los Leo les puede gustar que los traten como si fueran los mejores. No todos están dispuestos a asoportar su falta de humildad. Eso sí, en la superficie puede parecer egocéntrico y egoísta, pero como un signo de fuego, la interacción, la pasión y el interés son activos fundamentales para funcionar. Lo bueno es que los Leo también son muy generosos. Si su pareja les presta atención, corresponderán a su manera. Los Leo también pueden tener la tendencia a hacer cosas sobre ellos. Si está atrapado en el momento, puede resultar un poco arrogante incluso si no tienen la intención de hacerlo.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Los Virgos son signos terrenales prácticos. Les gusta mantener las cosas ordenadas, ya sea en su hogar, oficina, automóvil, horario o vida amorosa. Como criaturas de hábitos, a los Virgos no les gusta estar en una relación que desafíe la practicidad de sus rutinas y hábitos diarios. Es posible que prefieran renunciar a una relación en lugar de interrumpir la "estructura que define su vida". Obviamente, ese tipo de pensamiento no es un buen augurio para una relación.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra puede ser bastante voluble-: un día les gusta algo y al siguiente lo detestan, un día pueden estar planeando hasta su boda y al siguiente abortan la misión. Libra está arraigada con una necesidad de equilibrio, armonía y justicia. Pero esto puede frustrar a su pareja cuando están constantemente manteniendo el puntaje y asegurándose de que la relación sea perfectamente justa.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un Escorpio puede permanecer "completamente separado de ti hasta que decidan aferrarse a la vida. Este signo puede mantener los muros más altos hasta que finalmente se encuentran con alguien lo suficientemente El conocimiento es poder para un Escorpio Si mantienen sus sentimientos más íntimos para sí mismos, su pareja no puede usar eso contra ellos. Pero eso puede evitar que construyan una conexión emocional con su pareja. No todos entenderán su moderación emocional respecto a por qué no eres tan abierto con sus sentimientos.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario es un signo que realmente disfruta de tu libertad, espontaneidad y aventura. Entonces es posible que no quieran un compromiso. Se trata de lo "nuevo", que puede extenderse a las personas. A veces, 'caen' en trampas. Pueden ser] ocupados por la emoción, la aventura y la pasión de un flirteo donde una cosa lleva rápidamente a la otra. Si están con alguien que considera que hacer trampa es un factor importante, esto puede causarles muchos problemas. Por eso es importante para Sagitario encontrar un compañero que no restrinja su sentido de libertad.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Los capricornianos pueden estar estancados en sus formas, lo que puede ser difícil para una relación. Esto puede ser frustrante para su pareja porque sentirán que Capricornio no los valora ni a ellos ni a sus ideas. También puede resultar exigente si intentan presionar sus ideas "correctas" a su pareja. Recordar que son un equipo puede hacer que la relación de Capricornio sea mucho más fluida. Son muy disciplinados en todos los aspectos de su vida, incluidas las relaciones. Esto puede ser un problema cuando esperan lo mismo de su pareja. Elegir a un compañero que esté en la misma página que él en términos de dinero, carrera y ambiciones es una buena idea para Capricornio para que puedan tener una relación exitosa.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Un Acuario tiende a tener "sensaciones muy intensas" para alguien muy rápidamente, y a veces puede ser demasiado difícil de manejar. Esto puede causar un problema en su relación si se vuelven muy fuertes, demasiado pronto. Aunque son pensadores racionales, esta racionalidad generalmente se aplica a cosas ajenas a emociones como la cultura pop, la política y lo que está sucediendo en todo el mundo. "Como pensadores progresistas, disfrutan explorando búsquedas mentales e intelectuales. Pueden mantener una "opinión personal rígida" sobre todo. Si no tienen cuidado, las opiniones opuestas de sus compañeros pueden hacer que tengan algunos argumentos.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Las piscis son conocidas como "almas sensibles" que necesitan ser entendidas. Pueden ser el tipo de socios que "quieren que sus sentimientos se afirmen por completo". Pero esto puede hacer que su pareja sienta que no confía completamente en ellos. Además de eso, también pueden ser un signo muy idealista. Prefieren evitar la confrontación y pueden "ir a sacrificios extraordinarios" por su pareja solo para mantener la paz. Pero esto puede hacerlos infelices si ocultan constantemente a sus compañeros sus verdaderos sentimientos. Son muy impresionables y cualquier influencia negativa en su entorno puede dañarlos fácilmente.

