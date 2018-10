El amor siempre está en el aire. Aunque muchos no creen en las segundas oportunidades, estos son los signos que se reconciliarán en octubre, bajo la confluencia de todos los astros.

Escorpio

El magnetismo que presentará Escorpio en octubre, propiciará encuentros con personas del pasado que creías olvidadas, pero que solo estaban dormidas en tu corazón.

Esta vez, cuentas con una personalidad más fuerte y firme, con lo que lograrás establecer una relación estable con este viejo amor, a pesar de tu fuerte carácter.

Consejos:

Medita las cosas antes de actuar, no te guíes por impulsos.

Escribe una nueva historia en tu libro de amores, no te dejes guiar por las experiencias pasadas. No traigas dolores pasados al presente.

Tendrás alta compatibilidad en octubre con Cáncer y Piscis. No te acerques a los Tauro.

Acuario

En octubre estarás más sensible por el tránsito de la Luna que se está acercando a tu signo opuesto. Ahora verás cosas que antes ni imaginabas, teniéndolas tan cerca.

Esta nueva visión te ayudará a establecer mejores puentes de comunicación con tu pareja, restablecer los que se habían roto y aprender juntos. ¡La unión con tu pareja será más fuerte!

Consejos:

No pienses que el amor no es para ti, en octubre renacerá la ilusión.

La armonía parque del equilibrio, así que mantenlo con tu pareja para que todo fluya.

Tu relación será exitosa en octubre si estás con Libra y Géminis, también es posible con Aries y Leo.

Piscis

En octubre tendrás que aprender a escuchar, eso te ayudará a ser parte de los signos que se reconciliarán en octubre.

Si tienes alguna duda, ante de juzgar, escucha. Eso te dará confianza para dar el paso de comprometerte en una relación y reconciliarte con tu amor.

Eso sí: no permitas que la persona que te acompaña te robe energía. Tu pareja tiene que sumar, no restar. El amor no puede ser ciego.

Consejos:

Debes trabajar en comprender las intenciones ajenas, no armes juicios de valor apresuradamente.

Evita los pensamientos derrotistas, ya que habrás fracasado en la relación antes de comenzarla.

Estarás tranquilo en una relación con signos de agua y tierra. Con Virgo te llevarás bien, aléjate de los Leo.