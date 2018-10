¡Cazando engaños! Spotify vigilará a miembros del plan familiar con GPS

Lo que era visto como una oferta para captar usuarios, ahora podría ser un arma de doble filo. Pues ahora el servicio de música por streaming, Spotify confirmará a través de la GPS la ubicación de los integrantes de su plan familiar y así evitar que grupo de amigos engañen a la compañía.

La empresa sueca, que tiene más de 83 millones de usuarios pagos, busca “limpiar la casa” y mejorar sus ganancias. En total, el servicio cuenta con 180 millones de consumidores en el mundo y el 30% de los nuevos afiliados lo hacen a través de estos planes, destaca un reportaje de Billboard.

En México, indica la revista Forbes, “el plan por persona cuesta 99 pesos al mes, mientras que el familiar es de 149 pesos”. Lo que obviamente representa un ahorro para el cliente, quien debe cumplir con las condiciones impuestas por la empresa y entre ellas está vivir en la misma casa.

La alerta se propagó cuando los usuarios recibieron mensajes de Spotify solicitando la confirmación de la dirección de su residencia, por medio del GPS de su teléfono móvil. Estas notificaciones llegaron a clientes de Estados Unidos, Alemania y España, afirma el portal El Español.

Desde Twitter, varias personas se hicieron eco de las notificaciones, en las que se advierte que de no cumplir con las condiciones estipuladas se cancelará la cuenta y pasará a modo gratuito.

@Spotify Why do you need my GPS location to continue offering me a "Premium discount"? I pay for the family plan and it should not matter where my family lives. Will you cancel my account if my family gets too far from each other? #wtf #fail pic.twitter.com/HauQtHXSUA

— suck (@unaligned) September 18, 2018