¡Atenta! Esto es lo que NO debes hacer en octubre según tu signo

El signo zodiacal de cada persona puede ser indicativo de su personalidad y gustos, pero también es para tomar en cuenta cuando pienses llevar a cabo alguna acción, ya sea viajar o casarte.

Estas son las cosas que no debes hacer en el mes de octubre según tu signo del zodiaco:

Aries

El sol estará apareciendo en su séptima casa de alianzas y en su octava casa de transformación a medida que ocurra el cambio de Libra a Escorpio, por lo que puede ser más precavida al pensar en hacer cambios drásticos en tu vida amorosa.

Esto podría resultar en un error si te precipitas en cosas con una nueva llama, porque quieres ver el movimiento en tus relaciones. ¡Pero en ese proceso, puede perder la capacidad de ejercer su mejor juicio! Así que no hagas planes con intereses románticos que todavía no estás segura al 100% de que valgan la pena.

Tauro

El sol, Mercurio y Venus se moverán a Escorpio, el signo que se opone directamente a Tauro, más adelante este mes. Eso significa que debes evitar hacer planes que desafíen tu forma de ser en este momento. Tauro, puede ser muy estricta y tradicional, pero a la gente le encanta la sensación de estabilidad que puede aportar a sus relaciones. No te sientas presionada para cambiar eso, porque los planetas pueden llegar a tu séptima casa de relaciones, y podría ponerte un estrés indebido en este momento.

Géminis

Los planetas transitarán en sus casas quinta y sexta, por lo que en realidad deberías animarte a hacer más planes que te hagan feliz. ¡No hay nada que evitar para ti, Géminis! Si te sientes deprimida este mes, puede deberse a que Venus está retrógrado en Escorpio, lo que reduce tu capacidad de disfrutar la energía de la casa quinta del placer o la casa sexta de beneficios para la salud. Intenta hacer planes con las personas que son más divertidas en tu vida. Necesitas algo de relajación ahora mismo, para revitalizar tu alma y tener la energía para ayudar a las personas necesitadas.

Cáncer

La luna se está moviendo a través del zodíaco de manera constante hasta que el sonido de tu signo recibe la atención que merece, y los primeros días de octubre se abren con el planeta siendo brevemente exaltado en tu honor. Debería estar incentivada para evitar hacer planes que te hagan ejercitar su lógica; ahora no es el momento de tratar de analizar tus finanzas con demasiada atención, o pensar si has sido lo suficientemente buena en tus relaciones. Has planes que te hagan sentir validada y fuerte.

Leo

No hagas planes que involucren a extraños que quieran que trates al mundo como un escenario. Estás harta de atender a otras personas, incluidas las que conociste que realmente no importan, y estás harta de que la energía sea una carga. Cualquier persona con la que sientas que debes "actuar" es alguien con quien no deberías estar haciendo planes en este momento.

Virgo

Es el signo que va a tener una pausa cuando los planetas pasen de aparentar su segunda casa de posesiones materiales a una ubicación más curiosa: la tercera casa de comunicación. Querrás evitar hacer planes con prospectos de negocios.

Deja que surjan esas ideas y abandona los planes más serios que estás haciendo a favor de los divertidos. No puedes permitirte ser demasiado seria este mes de octubre, Virgo. ¡Solo puedes ser un adulto irresponsable una vez al año! ¡Suelta tu cabello de vez en cuando!

Libra

Honestamente, deberías evitar rescatar planes este mes, Libra. Podrías terminar con tantas oportunidades que te sientas abrumada. De repente, todos pueden querer un pedazo de ti. ¿Pero a quién debes llegar primero?

Escorpión

¿Es este tu mes, o qué, Escorpio? Con tres planetas en Escorpio ocurriendo a finales de mes, tienes un gran trabajo por hacer para que todos tengan claridad. Evita hacer planes que te hagan sentir menos creativa. En su lugar, has planes con cualquier amigo nuevo, has planes con la familia y pasa tiempo contigo misma.

Sagitario

Los planetas están pasando de la casa 11 de las amistades a la casa 12 del subconsciente. La gente puede comenzar a atacarte, Sagitario, porque en este momento pareces menos confiable de lo que puedes controlar. Por lo tanto, asegúrate de probar y controlar los planes que haces utilizando tu instinto para evaluar quién encaja bien y quién no. Intenta no hacer nuevos movimientos relacionados con tu zona de confort. No seas tan exploradora como usualmente lo eres, porque ahora las personas no son tan abiertas y receptivas a eso debido a la energía colectiva. En su lugar, concéntrate en crecer; se verá recompensado más adelante.

Capricornio

Capricornio, en lugar de evitar hacer planes este mes, haz tu mejor esfuerzo para hacer cualquier tipo de plan. Eres el único signo completamente libre para hacer esto. ¡Sé espontánea!

Acuario

Puedes ser un poco distante a veces, Acuario, pero trata de evitar tus amistades esta temporada un poco más de lo normal. Lo sé, un consejo extraño, pero con tu décima casa de estatus encendida, tienes la oportunidad de hacer un gran cambio de carrera, y debes enfocar tu energía en la rutina de lo cotidiano y ganar dinero.

Piscis

Esta temporada, Piscis, tienes permiso para evitar a todos. Con tiempo suficiente para conocerte a ti misma, ya que los planetas están apareciendo en tu octava casa de transición y transformación, debes aprovechar esto.

