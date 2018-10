Estos signos del zodiaco tendrán problemas en el amor durante la primer semana de octubre

Toma nota porque a partir del 5 de octubre, Venus entrará en retrógrado el 16 de noviembre, provocando que algunos signos del zodiaco sientan una tormenta de emociones en su corazón. Sin embargo, no hay nada que no puedas superar. De hecho, el retrógrado de Venus no tiene que ser tan horrible como lo hace ver la astrología. Los retrógrados planetarios también te brindan una segunda oportunidad, una oportunidad para remediar una situación de tu pasado. Gobernando la belleza, el lujo, el amor, el placer y el arte, Venus retrógrada es una oportunidad para rejuvenecerse de la manera más creativa posible.

ARIES

Venus retrógrado es conocido por crear disturbios en tu vida amorosa. Sin embargo, cuando las estaciones de Venus están retrógradas en tu octava casa de sexo y pasión, puedes esperar que este tránsito astrológico sea una montaña rusa emocional. La octava casa es famosa por sus sentimientos de intensidad, devoción y lujuria abrumadora. Hay muchas posibilidades de que te encuentres luchando con tu pareja, sintiéndote atraído por la persona equivocada o sintiéndote retorcido por el resurgimiento de la angustia del pasado. Sin embargo, este retrógrado no sería responsable de tal estrés si no hubiera problemas persistentes que aún deban ser tratados.

TAURO

Venus no solo es su planeta regente, sino que cuando se encuentra retrógrado en tu séptima casa de alianzas, existe la posibilidad de que experimentes todo por lo que este tránsito es tan infame. Re conectarás con personas que conociste en tu pasado pero también podrías desafiar tus compromisos actuales con las personas, ya sea que esto tenga que ver con tu vida amorosa, una amistad o una relación laboral.

Incluso si tus compromisos se ponen a prueba y se confunden, es una oportunidad para resolver tus diferencias o tener la fuerza para alejarte de una relación que ya no funciona para ti. De cualquier manera, te estás moviendo hacia una realidad mejor.

ESCORPIO

Venus, el planeta responsable de toda la belleza y el lujo del mundo, se ubicará retrógrado en tu primera casa del yo. Aunque Venus tiene el poder de hacer que te sientas sexy y atractivo más allá de lo que se puedes creer cuando está en tu signo zodiacal, el que esté en retrógrado puede hacer el efecto contrario y provocar que te sientas tímido o inseguro acerca de quién eres.

Aunque sentirte desanimado es posiblemente el peor sentimiento que existe, este retrógrado puede enseñarte mucho, a pesar de que puede sentirse tan cruel. Esta es una oportunidad para vencer las voces negativas en tu cabeza al no sentirte arrepentido de tu amor propio.

