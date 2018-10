Los hombres de estos 3 signos del zodiaco son los mejores novios

Si eres una chica soltera y te encuentras buscando el mejor novio posible, ya cansada de decepciones, entonces debes chequear esta lista. Acá te decimos cuáles signos del zodiaco son los mejores novios, los más caballerosos y los que siempre estarán allí para ti:

1. Escorpio

Si bien tienen una mala reputación, los chicos de Escorpio son a la vez carismáticos y encantadores, pero también muy profundos y complicados. Si puedes conquistar el corazón de un hombre Escorpio, siempre tendrás amor, devoción y dedicación hacia ti. Son los más leales de todos los signos y el mejor novio. Si bien hay muchas capas complicadas en ellos, te darás cuenta bajo la superficie que tienen un corazón de oro. Si estás saliendo con alguien, entiende que necesita su espacio. Una pareja perfecta será alguien que entienda y respete eso. Alguien con la piel gruesa porque, a pesar de sus intenciones, son brutalmente honestos. Pero al final del día, harán cualquier cosa para hacerte feliz.

2. Géminis

Los Géminis se enamoran muy rápido y pueden mirar a alguien y decir con confianza que ven un futuro. Un hombre Géminis es la definición de un verdadero caballero. Todo lo que hacen es cortés y respetuoso. De sus mejores cualidades son sus habilidades de escuchar y su capacidad para tratar de ver una situación, no desde su punto de vista, sino a través de las otras personas. Nunca te defraudarán. Como novio, te motivarán a lograr más y a ser mejor de lo que creías posible.

3. Libra

Libra es el signo del zodiaco más pacífico de todos. En una relación, un hombre Libra siempre intentará evitar una pelea si puede. Saben elegir sus batallas sabiamente. Pero cuando lo hacen, eligen luchar por algo que les importa y ganan. Los de Libra son los más graciosos y los más entretenidos de todos los signos. Y tratan a su pareja significativamente mejor que la mayoría. No miran lo que puedes hacer por ellos, simplemente dan y dan hasta que no les queda nada. Si hay voluntad, hay una manera con ellos y si los necesitas, siempre estarán ahí para ti. Si bien pueden ser populares y ser el centro de cada una de las partes en las que entras, no dejes que eso te intimide, porque lo que más les hace felices es tener a alguien allí como tú parada junto a ellos.

