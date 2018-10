Así puedes saber la hora exacta en la que alguien leyó tu mensaje en WhatsApp

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, hasta la fecha acumula más de dos billones de usuarios y se encuentra en rápido crecimiento, por lo que las posibilidades de trucos y consejos para su uso son muchas.

¿Te ha pasado que le escribes a cierta persona, esta lee tu mensaje pero no responde? Si, a muchos les sucede. Esto provoca indignación y algo de rabia, más si puedes saber justo la hora en que vio el mensaje y el tiempo que tardó o tardará en responder.

No hay nada más molesto que ver aparecer esos dos ganchitos azules sin una respuesta después de poco tiempo. Si quieres torturarte un poco más y descubrir cuándo se leyó realmente tu mensaje y cuánto tiempo has estado ignorado, puedes hacerlo. Aunque no lo aconsejamos.

Sigue estos sencillos pasos:

Para los iPhone, que utilizan iOS: Chats> Chat específico> Mensaje específico> Deslizar de izquierda a derecha

Para los Android: Chats> Chat específico> Mensaje específico> Mantener presionado> Toca el ícono de información "i" en la parte superior

Esta modalidad funciona tanto para los chats sencillos como para los grupos. Si eres alguien que sufre de ansiedad, de verdad recomendamos no seguir estos pasos, por tu paz mental.

Te recomendamos en video