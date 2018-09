Las 5 prendas que puedes llevar de la oficina a un look de noche

Existen piezas básicas que toda mujer debe tener en su armario, ya que por su versatilidad podemos incorporarlas a nuestro look de oficina y transformarlas fácilmente en un look de noche, a continuación te decimos cuáles son las piezas clave que no pueden faltar en tu armario

Vestido negro

Es ideal para cualquier ocasión y te permite pasar del trabajo a un look de noche tan solo cambiando el maquillaje.

Falda lápiz

Una falta lápiz puede ser tu mejor aliada para los días en que tienes que ir a trabajar y también tienes planes por la noche, ya que solo necesitas realizar un cambio de top y estarás lista para tu evento.

Blazer

Un blazer puede ser una pieza clave para elevar tu outfit ya que puedes combinarlo con piezas formales y casuales por igual.

Jeans oscuros

Los jeans pueden ser opción ideal para sentirte cómoda sin perder el estilo, los jeans oscuros ayudan a estilizar tus piernas y dan un look menos informal.

Playera blanca

Una playera blanca es un básico indispensable, puedes combinarla con diferentes tipos de prendas y crear looks formales o casuales.

