Hoy las niñas ya no somos “princesitas”

Vestiditos, rosadito, tecitos, todo en diminutivos. A las niñas de antes nos trataban como princesas, pero no había tanta diversión. No podíamos jugar, teníamos que estarnos quietecitas y siempre “lindas”, en medio de un castillo, sin hacer nada de nada. Podíamos jugar con ollitas y alimentar a montones de peluches. Para que, de grandes, con esos mismos vestiditos y ollitas de verdad, tuviéramos que alimentar a niños de verdad.

¿Qué aburrido, verdad? Estar ahí, eternamente en el castillo, esperando por un príncipe azul de cuento, mientras estás sin hacer nada de nada. Porque no hay nada más divertido que construir casas, jugar por los parques, subirse a los árboles, correr alrededor sin preocuparse. Descubrir el inmenso mundo. Pero lo mejor es que hoy, eso también pueden hacerlo las niñas. Y también pueden ser princesas. ¡Y qué princesas las que hay hoy!

Mira a Elsa, consciente de su gran poder y su belleza, o Wonder Woman, fuerte y única, o Mérida, valiente y decidida. Princesas a las que no salva el príncipe, sino que pueden escalar montañas, atravesar mares o vivir su propia aventura, como Alicia en el País de las Maravillas. Que pueden explorar países como Dora la Exploradora o salvar el día como Las Chicas Superpoderosas. Y que al mismo tiempo, pueden ser tan coquetas y vanidosas, mientras luchan contra los malos, como Sailor Moon. ¿Quién dijo que no podían tener un cabello genial, como Rapunzel, mientras pelean con una sartén? ¿Quién dijo que no podías ser como Mulán, con una espada al hombro mientras salvas China?

Hoy las niñas podemos ser princesas y vernos bonitas en todas las formas y colores imaginables. Pero también podemos ser guerreras, exploradoras, artistas, constructoras y hasta astronautas. Podemos serlo todo y mucho más. Hoy podemos ser más que “princesitas” y ser niñas valientes e increíbles que escriben su propio final feliz. Y por eso, Fundación PLAN conmemorará el Día Internacional de la Niña, este 11 de octubre, donde cada niña, joven y mujer alzarán sus voces y serán escuchadas

Puedes unirte a Fundación PLAN, el 11 de octubre, a través de estas actividades:

Movilización es que todas las personas se sumen a la campaña digital con la camiseta oficial que tiene un valor de $35 mil, por otro lado, a que te pintes el igual en la mejilla por ti y por las niñas como símbolo de compromiso y así unirse a la conversación #XQSomosIguales. Finalizando la tarde habrá un conversatorio Construir Caminos sin Etiquetas en alianza con Foros El Tiempo que se llevará a cabo el 11 de octubre en Hall 74, donde reuniremos a cuatro jóvenes empoderadas participantes de nuestros proyectos con mujeres líderes, quienes hablarán sobre moda, cultura, deporte y tecnología en temas que siempre han sido blanco de estereotipos.

De esta manera, mostraremos al mundo que Todas somos iguales y en cada niña hay un poder increíble que dará al mundo nuevas historias. #XQSOMOSIGUALES y a la vez muy distintas. Y eso nos hace únicas e irrepetibles, más que felices para siempre.