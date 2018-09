Metereóloga muestra los devastadores efectos del huracán Florence

El huracán Florence azota a Carolina del Norte con gran fuerza. A través de redes sociales las autoridades han alertado sobre lo peligroso de este fenómeno natural.

The Weather Channel compartió una simulación realizada por The Future Group en la que se ve los efectos y el nivel que el agua podría alcanzar. Esto busca concientizar a la población para que acuda a los refugios y no se quede en zonas en las que se corre mayor peligro.

En el video que hasta ahora cuenta con más de seis millones de reproducciones se puede ver cómo el nivel del agua va aumentando y lo que podría ocasionar. Erika Navarro, metereóloga del canal, explica qué pasaría si el agua alcanza los niveles de la simulación.

Si la predicción catastrófica se cumpliera, y el agua llegara hasta los 2.7 metros, eso pondría en peligro la vida de las personas. "Pasaría el primer piso de tu casa, incluso el segundo. Podrías ver peces flotando en el agua. Una situación extremadamente peligrosa”, expresó.

Storm surge will be a huge factor for Hurricane #Florence Check out what it might look like with @TWCErikaNavarro: pic.twitter.com/TPqTZTmiAM

— The Weather Channel (@weatherchannel) September 13, 2018