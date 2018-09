La energía de Júpiter hará que estos signos del zodiaco tengan un golpe de suerte los próximos días

Júpiter es más que un planeta de suerte. Es un planeta de sabiduría; un planeta responsable de la ampliación de la perspectiva. Te pide que nunca olvides que el crecimiento y la confianza prosperan solo cuando aceptas cada aspecto de ti mismo, incluidas tus imperfecciones. Esto no quiere decir que deba excusarse de trabajar en sus defectos.

Por el contrario, simplemente significa que debes perdonarte a ti mismo por todas tus transgresiones pasadas para que puedas aprender de ellas. Con la guía de Júpiter a la cabeza, los siguientes signos crecerán más allá de sus sueños más locos.

VIRGO

Todavía es la temporada de Virgo y definitivamente eres la realeza del zodiaco. Tu retorno solar se trata de sentirte orgulloso de todo lo que has logrado hasta el momento y de todo lo que has sobrevivido en medio del caos. Cuando el sol forma un sextil con Júpiter y un trígono con Plutón, te encontrarás sanando en aquello que no pensaste sanar. Los retornos solares a menudo tienen la misteriosa habilidad de atar los cabos sueltos y ayudarte a dar sentido a lo lejos que has llegado, así que permite que esta semana te inunde con una confianza motivadora. Confía en tu corazón y serás guiado de la manera correcta.

SAGITARIO

Júpiter, tu planeta regente, hace las rondas astrológicas de una manera importante esta semana, así que prepárate para sentir que estás en la cima de tu juego y más optimista sobre el futuro que nunca. A medida que Júpiter forme alianzas positivas con el sol, Mercurio y Plutón, te encontrarás curación y expansión a lo largo de varias partes de ti mismo. Si bien puedes sentir que estás atravesando un largo y complejo viaje, no hay duda de que disfrutarás de cada minuto, incluidos los altibajos. Al final de la semana, habrás alcanzado un entendimiento importante en la búsqueda de tu identidad. Toma nota de todo lo que has logrado durante este tiempo y agradece. Siéntete orgulloso de la persona que eres Irás cuesta arriba en los próximos días.

ACUARIO

Ahora que Marte, el planeta de la motivación, la energía y los instintos carnales, ha vuelto a entrar en Acuario después de su retrógrado estresante y confuso, es hora de deleitarte con la explosión de energía que estás a punto de experimentar. Si te has sentido perdido, confundido o inseguro de tus verdaderos sentimientos, esta transición eliminará toda tu extrañeza, reemplazándola con un feroz deseo de alcanzar tus metas con todas tus fuerzas.Este impulso de energía llega en un momento hermoso y fatídico, especialmente porque has estado lidiando con los cambios internos y externos desde el eclipse lunar total pasado. Estás en el proceso de recoger las piezas y comenzar de nuevo. Esta semana se activará tu naturaleza visionaria.

