Eileen Moreno mostró cómo quedó su cara luego de la brutal golpiza que le propinó el actor colombiano

La acrtiz colombiana Eileen Moreno confesó a través de una entrevista que fue víctima de violencia por su exnovio, el también actor colombiano Alejandro García.

La joven, recordada por su personaje de "Patico" en la serie "Pablo Escobar", confesó que tanto ella como su familia han sufrido mucho. "Uno piensa que está por fuera de la violencia contra la mujer. No sabía qué hacer".

A través de su Instagram publicó unas imágenes en las que mostró cómo quedó su rostro luego de la golpiza y la compartió con el mensaje "amigos esta es una invitación a que las mujeres que también han sido víctimas de maltrato, se atrevan a denunciar ante la justicia y que la justicia esté de nuestra parte".

La joven reveló que le han hecho cirugía de nariz, pero deben hacerle otra. "Me fracturó la órbita del ojo izquierdo. Eso hace que el ojo se descuelgue y veía doble".

"Yo en clínicas, cirugías y con operaciones sin poder trabajar. Empecé a salir con Alejandro García desde mayo y nunca mostró ser una persona que llegara a estos extremos".

Indicó que no se sienta orgullosa de lo que le pasó, "pero me toca decirlo porque no me puedo quedar callada sino me hago cómplice de estas cosas".

Ratificó que quiere justicia. "A las mujeres que les ha pasado esto, les digo que las entiendo. Lo difícil que es esto. Uno no se espera que la pareja que le debe dar amor lo golpea a uno. Tenemos que ser solidarias".

