Yalitza Aparicio la actriz de Oaxaca de la película de Cuarón de la que debemos hablar

'Roma' aún no se estrena y ya está cosechando premios de cine internacionales. La película dirigida por Alfonso Cuarón y que fue galardonada el fin de semana pasado con un León de Oro en Venecia, ha despertado la curiosidad del público.

En entrevista para diferentes medios, Cuarón ha dicho que esta película habla en parte de su historia. Según recoge la agencia de noticias AFP, el director de 'Gravity' ha señalado que el personaje de Yalitza está inspirado en la nana que tuvo de niño y que logró convertirse en parte de la familia.

Tan conmovedora y profesional ha sido la participación de Yalitza que expertos en cine piden que la actriz mexicana sea considerada en la misma categoría que Emma Stone y Lady Gaga.

#Roma moved me more than anything else at #telluride18. Alfonso Cuarón should get 4 Oscar nods for directing, writing, producing, and shooting it. Maybe even a 5th for editing. And I’d love to see first-time actor Yalitza Aparicio alongside Olivia & Gaga in Best Actress. pic.twitter.com/CmQKOnqFSZ

— Dave Karger (@davekarger) September 3, 2018