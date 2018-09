¿Qué debo hacer cuando mi perra entra en celo?

¿Qué es el celo?

Se le llama así al ciclo reproductivo en los perros, que inicia desde los seis meses de edad, en donde la perra entra por un ciclo similar a la pubertad en el humano. Durante este periodo, el animal segregará más hormonas que de costumbre y podría comportarse de forma extraña. Esto es normal y no es un motivo de alarma.

Debe saber que nuestra mascota tendrá un periodo en donde sangrará de forma constante por el área genital. Así que debe preparar para tratar esta etapa de forma correcta.

¿Cuánto dura el ciclo de una perra en celo?

El ciclo reproductivo en perros dura un promedio de 20 días, y se extiende o se acorta en función del organismo, tal y como sucede en los humanos. El celo se produce en dos etapas.

La primera etapa es la más visual y que es cuando la perra empieza a sangrar y a comportarse de forma extraña. Notará cambios e hinchazón en la vulva debido al sangrado que el fenómeno produce, que se prolonga algunas veces hasta 10 días.

Lo correcto sería dejarle pasar el proceso sin ningún tapujo, pero por motivos de practicidad puede ponerle un panty especial para perros con una toalla sanitaria. La toalla debe cambiarse cada cierto tiempo para evitar posibles accidentes en el hogar.

Una vez que la etapa de sangrado termine, comienza la fase en la que la perra empieza a atraer la atención de los machos. En esta etapa debe tener más cuidado a la hora de pasear sino quiere un embarazo.

Esto no significa que mantenga a su mascota encerrada en su hogar sin contacto con el exterior, solo debe ser más consciente y precavido.

Los perros, al igual que muchos animales, se dejan guiar por las feromonas que una hembra pueda emanar, así que no debe asustarse si de la nada aparecen unos perros que ladran a su puerta.

Pasea a tu perra en celo

Esta etapa se extiende a veces durante 10 días y en algunos casos a 20 días, así que dejarla en casa es una mala idea la mayoría de las veces.

Pero no se preocupe, dejarla salir es lo mejor para ella y para usted, siguiendo estas recomendaciones:

-Salgan de paseo junto a otra persona: este integrante, aparte de pasar un rato distinto, le ayudará a evitar que otros machos quieran montarla sin consentimiento.

-Que utilice un pantalón: servirá en caso de no poder evitar la monta, los machos no puedan hacer nada al estar impedidos para el acto. Se verá un poco bochornoso para nuestra mascota, pero es eso o un embarazo indeseado.

-Cambiar los horarios: si durante la hora habitual se encuentran con muchos perros, pues puede salir en otro momento.

¿Una perra en celo es menos saludable?

Es cierto que la esterilización de los animales trae bastantes beneficios para la salud de ellos, aunque esto no implica que sea algo obligatorio. Una perra no esterilizada puede llevar una vida completamente normal, siempre y cuando no se haya cruzado.

En caso de que la perra se haya cruzado, los riesgos de enfermedades aumentan de forma considerable. La aparición de cáncer en sus genitales y mamas son unas de las más comunes.

Si deseas cruzar una perra, no lo debe hacer durante el primer o segundo celo; de hecho, lo mejor es esperar hasta pasado los dos años de edad. La mortalidad tanto de la madre como de sus cachorros queda reducida en un porcentaje considerable.

Lo bueno de la esterilización es que lo puedes hacer en cualquier momento; expertos recomiendan hacerla después del primer celo para que el animal se desarrolle normalmente.

Así que, en resumen, se puede argumentar que una perra esterilizada tiene una mayor calidad de vida en contraste con una que no lo está. Pero no por esto hay que negarle el amor y el cariño que se merecen. Recuerde que si su perra está en celo no es señal de alarma o de tratarla de un modo distinto. Se trata de cuidarla más y enseñarle que ella sigue siendo parte de la familia.