Lanzan preservativo vegetariano inspirado en los emojis

La influencia de las redes sociales y las nuevas formas de comunicación ha hecho que la marca de condones Durex se inspire en los emojis para su nuevo producto.

Uno de los líderes en fabricación de preservativos ha presentado su más reciente creación, un condón que fue diseñado gracias al emoji de berenjena que conocemos de las redes sociales.

Durex ha aprovechado que la mayoría de los usuarios de internet relacionan la imagen de una berenjena con el pene y lo han aprovechado para crear un producto para la nueva generación.

El preservativo con sabor a berenjena ha despertado la curiosidad de más de uno. La promoción del producto sin duda será muy sencilla.

Durex announced an eggplant flavored condom for a very serious reason https://t.co/IheJjoWrRw

— CNBC (@CNBC) 6 de septiembre de 2016