¡Conmovedor! Un anciano de 99 años camina 10 km cada día para visitar a su esposa en el hospital

Luther Younger es el nombre del anciano de 99 años que se ha vuelto viral por su conmovedora historia. A su avanzada edad camina 10 kilómetros cada día para visitar a su esposa en el hospital.

La esposa del veterano de guerra, con quien lleva más de 50 años de casado, padece un cáncer cerebral que la mantiene paralizada en el Strong Memorial Hospital de Rochester.

Luther Younger and his wife, Waverly, have been married more than 50 years. Due to health issues, she's been hospitalized for nearly two weeks. Even in the rain, he walks to be by her side. pic.twitter.com/O1NbFS9hOP

— Spectrum News ROC (@SPECNewsROC) 17 de agosto de 2018