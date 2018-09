Por qué los extranjeros visitan Colombia

Colombia es sin duda un país con mucho para ofrecer en materia de turismo, según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los países que lideran la lista de viajeros con destino a Colombia son Venezuela, Estados Unidos y Argentina, por su parte las ciudades que prefieren visitar son Bogotá, Cartagena y Medellín.

Y es que en parte todo esto se debe a la cara que ha logrado mostrar el país ante el mundo durante los últimos años, además porque Colombia tiene numerosos paisajes caribeños, una reserva de biodiversidad, ciudades coloniales e interminables valles sembrados de cafetales, que pueden ser algunos de los puntos más atractivos, en defitiniva un país con una mezcla de culturas y colores que desbordan la mayoría de sus calles.

Si un amigo o conocido extranjero está buscando en su próximo viaje desconectarse del estrés citadino y conectarse con la naturaleza, en Colombia lo puede hacer, es más se está promoviendo la cultura “Eco-Friendly” en donde logrará este objetivo y podrá vivir unas vacaciones llenas de la buena energía que ofrece la naturaleza.

“Este es un tipo de turismo para un perfil bien definido, ideal para el viajero que le guste despertarse cuando sale el sol e irse a dormir cuando se oculta, porque la única luz que ofrece el lugar en donde se hospeda es la natural. Este es un plan para aquellos que realmente desean disfrutar del paisaje y las actividades que ofrece el destino” comenta Maria Oriani de Almundo.

Pero eso no es todo, Colombia no solo es belleza en sus exteriores, en cadenas hoteleras no se queda atrás y es que el hotel ideal es tan importante como seleccionar su destino de su viaje. Bien sea por paseo, descanso, negocios, aventura, diversión en familia, cada plan tiene unas necesidades particulares. Por eso, hoy en día existen infinidad de opciones para todos los gustos y presupuestos, que se acomodan a las características y necesidades de los huéspedes, al motivo de su estancia e incluso a sus aficiones.

Diana Plazas, experta de Marriott, aseguró que el cambio que se ha venido viviendo en los últimos años en nuestro país es impresionante, la industria ha tenido que generar cambios, y para hacer atractivo el tema, es importante estar a la vanguardia y hacer frente a la competencia, "Básicamente, hoy en día es importante asegurarse de que estamos educando al público en las marcas, lo que incluye el área de todos los programas de lealtad. También la planificación y ejecución de campañas de marketing y digitales para los portafolios hoteleros".

Sobre el auge que ha tomado airbnb y la evolución de la fidelización de marcas en los últimos cinco a diez años, asegura que "los canales digitales y móviles han transformado completamente el servicio ofrecido por ejemplo en el tema hotelero. La forma en que nos conectamos con el cliente a través de los canales ha variado supremamente y también nos da pistas acerca de las experiencias, precisamente en estas últimas trabajamos para hacer que los turistas extranjeros vean en Colombia no solo un país de conocer y recorrer, sino también de vivir el descanso desde un plácido lugar que le ofrezca lo que necesita, gastronomía local, música autóctona, arte los diferentes espacios de un hotel, entre muchas otras cosas" aseguró.

Los huéspedes frecuentes saben que viajar les permite una oportunidad de salir de sus rutinas habituales y encontrarse con personas y lugares nuevos.

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) señaló que la ocupación hotelera en el período entre enero y marzo de 2018 fue del 55,7 %. Asimismo, informó que San Andrés y Providencia fue el departamento con mayor porcentaje de ocupación en sus establecimientos de alojamiento, con un 89,4 %.

¿Qué nos hace atractivos?

Bogotá: considerada centro de negocios del país, es un destino que ofrece de todo un poco para el extranjero y donde los planes se pueden alternar, permitiendo que un viaje de trabajo tenga jornadas dedicadas a la diversión, el turismo o la cultura.

Cartagena: por su bagaje histórico es otra de las consentidas por el extranjero. Sus escenarios únicos, como el castillo de San Felipe y la ciudad amurallada, visten de gala los eventos que se desarrollan en sus calles y plazas y espacios, convirtiéndose no sólo en lugares atractivos para el turista, sino en sede de congresos y eventos de talla mundial.

Medellín: es considerada en el país como una de las ciudades con la mejor calidad de vida, excelente para rumbear, ir de compras, hacer negocios, pasear en metro y el metrocable, conocer el parque Arví en las montañas y visitar los alrededores como la Piedra del peñol y guatapé.

