"No soy exclusiva de nadie": actriz responde a supuesto veto de Televisa

Es un hecho que durante años Televisa pagaba por tener artistas exclusivos, esa suma aseguraba que los actores, los conductores y las actrices pudieran aparecer sólo en producciones de la empresa de Emilio Azcárraga y en ningún otro lugar.

Después de una crisis y de mantener exclusividad de algunas figuras, pudimos ver a actrices que por años aparecieron solo en la pantalla de Televisa, hacer actuaciones para TV Azteca o Imagen Televisión, tal es el caso de la actriz África Zavala.

La guapa actriz se encontraba protagonizando 'La jefa del campeón', telenovela que aseguraron terminó de manera abrupta cuando Imagen Televisión comenzó las transmisiones de 'Atrapada'.

En entrevista para Grupo Cantón, la actriz se refirió a esta controversia y fue contundente al afirmar:

“Televi­sa sabía desde que me contra­tó que yo había hecho una serie con Sony y cuando me hablan para hacer La Jefa, yo acababa de terminar la historia que jus­to este lunes se estrenó en Ima­gen TV, Atrapada, de hecho yo le comenté a Televisa que tra­bajaría con Sony, porque yo no soy exclusiva de nadie. Yo no es­toy peleada con la empresa y la novela no se fue por bajo rating, los número lo dicen y bueno, en las empresas pasan cosas que uno no entiende porque son de­cisiones de arriba y políticas.”