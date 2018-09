Nueva polémica opaca el regreso de "Mekano": recordado integrante abandona la gira por "un par de diferencias"

Cada vez queda menos para el gran regreso de "Mekano", cuya gira comenzará el próximo mes de octubre. Pero no todo ha sido color de rosas, pues en medio de los preparativos han surgido una serie de polémicas.

La última de ellas fue protagonizada por el recordado cantante Rigeo, quien a poco tiempo del gran retorno, decidió bajarse de la gira.

Así lo informó él mismo en su cuenta de Instagram, en donde explicó a sus seguidores los motivos de su decisión.

Pero si bien no detalla exactamente el problema, sí comentó que se debe a "un par de diferencias" con la producción.

Asimismo, informó que la gira coincidía con su tour "Viaje", en el que hará un repaso por los mejores éxitos de su carrera.

"Me bajé de la ‘gira Mekano’ no por hacer este tour. Este tour ya estaba desde marzo planificado porque el pasado se llamó ‘Danger"", explicó Rigeo en la red social.

"Aún no comienza nada de Mekano, así que no me he bajado de algo que no ha comenzado. Sólo decir que si yo no estaré en la ‘gira Mekano’ es por un par de diferencias, sólo eso", remató.

Sin embargo, aclaró que todo ocurrió en buenos términos y sólo tuvo buenas palabras para sus excompañeros de programa.

"Deseo lo mejor del mundo a mis amigos de Mekano y los espero este 7 en sala SCD y 16 en La Florida en fonda Doña Flor", finalizó.

