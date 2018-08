RojoElColorDelArreglo: Fanáticos aseguran que el programa está arreglado tras clasificación a semifinales

Este jueves los bailarines de 'Rojo: el color del talento' tuvieron que dejarlo todo en la pista para poder clasificar a las semifinales del programa.

Fueron Chantal Gayoso y Hernán Arcil quienes compitieron para llegar al lugar donde Geraldine Muñoz ya se encuentra, y fue Gayoso la que consiguió clasificar.

A los fanáticos del programa, la decisión del jurado no les pareció correcta y aseguran que la competencia está arreglada. Quedó la grande en redes sociales, donde fue tanta la indignación que incluso crearon el hashtag #RojoElColorDelArreglo.

La más fome y mala de todos los bailarines, como se nota que esta arreglado todo. si el público no la quiere es soberbia y pesada!!

No debería ser ella . SE NOTO MUCHO QUE EL PROGRAMA ESTA ARREGLADO!!!!!!!

DECEPCIÓN TOTAL CHANTAL NO BAILA MÁS QUE HERNAN, NICOLE O MATÍAS, EN realidad no baila nada 😝😒

— carolilla (@carolita_sc) August 31, 2018