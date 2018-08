Camila Sodi: La gente va a humanizar a Luis Miguel

Por Viviana Ortiz

El personaje de Camila Sodi en la bioserie que se puede ver en Netflix sobre la vida de Luis Miguel, creó diversas especulaciones, pues por un momento se pensó que podría ser Stephanie Salas, madre de la hija reconocida del cantante, Michelle Salas, pero luego se supo que se trataba de Erica Ellice Sotres Starr, mejor conocida en el medio artístico como Issabela Camil, con quien él sostuvo una relación de cinco años que concluyó en 1994.

Camila, de 32 años y sobrina de Thalía, platicó con Nueva Mujer sobre la mujer que interpreta en Luis Miguel, la serie y lo difícil que fue darle vida a un persona que quiere y conoce de cerca.

Se dice que el personaje que interpretas es muy amiga tuya, ¿cómo fue el acercamiento con ella?

Lo primero que hice fue platicar con ella y decirle “¿me das permiso?”.

Esto porque es una línea de respeto, la conozco y quiero, y encima de eso no sabía qué iban a escribir de ella y no se lo podía decir. Fui muy prudente y nunca le pedí que me contara algo de la historia, más bien me centré en las gesticulaciones, la manera en que se mueve, en cómo habla.

Creo que cuando me relajé totalmente, porque interpretar a alguien vivo que quiero y conozco es mucha presión, dije “no estoy haciendo la historia de ella, ella no está contando quién es, es la memoria que tiene Luis Miguel de esta mujer, filtrada por la pluma de Krauze”, ahí me di cuenta de que tenía que abordar el personaje desde ese lugar.

¿Tuviste un acercamiento con Luis Miguel en el algún momento?

No quise. No me aportaba nada en ese momento, sino al revés, ya que iba a conocer a Luis Miguel de 2018 y tenía que enamorarme de Luis Miguel de los 90, y verlo no sé si me iba ayudar. Preferí no tener a la persona real y basarme en la ficción y entrarle de lleno al amor.

¿Qué fue lo que más te impactó de la historia de Luis Miguel?

Lo que más me impactó es que la cuente. Me parece una movida súper linda, vulnerable, siento que lo vamos a humanizar, es un proyecto que lo va a poner en un lugar donde nunca había estado. Es un hombre lleno de misterios y enigmas y creo que todos vamos a empatizar o a sentirnos conectados con esta historia .

¿Cuál es tu percepción de cómo influye Luis Rey en la historia de Luis Miguel y tu personaje?

Yo creo que él es quien es por su papá, en lo bueno y lo malo. Las relaciones que tuvo Luis Miguel estuvieron tocadas por la misma relación que tuvo con su padre; la manera en la que nos relacionamos con los demás y más de una manera amorosa viene de lo que creciste viendo. De por sí es complicado tener una relación amorosa y súmale el ingrediente de la fama, pues estalla, ya que es un ingrediente pólvora.

¿Qué significa esta mujer en la vida de Luis Miguel?

Fue una mujer que le cambió la vida. Le dio un amor limpio y puro.

Al ser tan famoso te empiezan a entrar pensamientos negativos a la cabeza, del ¿por qué está cerca de mí esta persona?, debido a que te encuentras gente que busca tomar ventaja, que quiere algo de ti.

Entonces cuando te encuentras algo limpio y puro, eso hace que sea muy difícil de romper.

¿Cuál era el papel de Erica en esa relación?

Era una chica muy fuerte, muy segura de sí misma, era alguien con quien se veía al mismo nivel, ella nunca necesitó nada de Luis Miguel y en eso se basaba que la relación fuera tan limpia y pura.

Sin embargo, lo que más trabajo me costó al interpretarla fue cohesionar el ser una mujer fuerte para plantarse ante El Sol, pero también que tienes que ser esa mujer que se tiene que adaptar a su vida, porque él no va a cancelar una gira.

Ahí hay una dualidad como mujer, que fue interesante mezclar, el “sí soy una mujer fuerte y no necesito de tu fama y no quiero que nadie se entere de esta relación”, pero al mismo tiempo tengo que hacer concesiones con mi propia vida para poder estar contigo.

¿Con qué opinión te quedas de Luis Miguel?

Me parece que con esta serie Luis Miguel tiene el corazón en la mano diciéndonos “estoy listo, quiero hablar de mi vida y decirles a todos lo que siento”.

Creo que la gente lo va a humanizar, hay esta tendencia de deshumanizar a las personas públicas. Luis Miguel se muestra totalmente vulnerable, con todo su dolor, amor y sus altas y bajas, muestra que es un ser humano y que le han pasado cosas maravillosos.

Me quedo con ese mensaje de empatía y compasión, el cual es muy importante en este momento, cuando hay tan poca empatía en el mundo. Siento que el mensaje final es el de un ser humano abriendo su corazón ante todos y diciendo “soy igual que ustedes”, en un mensaje de amor.

